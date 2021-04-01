Yunus Emre Enstitüsü "Türk Belgesel Haftası" etkinliği düzenleyecek - Son Dakika

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) Belgrad, Berlin ve Zagreb şubelerinin ortaklığında, 19- 23 Nisan'da Türk Belgesel Haftası (Turkish DocuWeek) düzenlenecek.

YEE'den yapılan yazılı açıklamada, bu yıl ilk kez düzenlenecek çevrimiçi belgesel etikliğinde, büyük festivallerde gösterime girmiş ve ödüller kazanmış bir belgesel seçkisine yer verileceği belirtildi.

Açıklamada, belgesel haftası boyunca 3'ü uluslararası misafir belgesel filmi olmak üzere toplamda 13 belgesele yer verileceği kaydedildi.

Belgesel haftasında ayrıca, 3 farklı günde 3 farklı konu hakkında yönetmen ve yapımcılarla çevrimiçi söyleşiler gerçekleştirilecek.