Yunus Emre Enstitüsü, Türkçe öğretimi için dijital içeriklerini artırmaya devam ediyor - Son Dakika

Yunus Emre Enstitüsü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde de yabancı dil ve ikinci dil olarak Türkçe öğrenenlere dijital içerik üretmeye devam ediyor.

Yunus Emre Enstitüsünden yapılan yazılı açıklamada, enstitü okutmanları tarafından içerikleri hazırlanan "Günlük Hayatta Türkçe" serisinin, ilk videosu ile Türkçeye ve Türkiye'ye ilgi gösterenlerle buluşmaya başladığı duyuruldu. Serinin, günlük dilde kullanılan ifadelerin pekiştirilmesi amacını taşıdığı bildirildi.

Seride, A1'den C1 seviyesine kadar hitap eden diyaloglar yoluyla otelde, hastanede, havaalanında, restoranda gibi temalarla günlük hayatta ihtiyaç duyulacak kelimelerin ve ifadelerin öğretimi hedeflendiği kaydedildi.

Ayrıca bir başka içerik listesi "Bil Bakalım!" ile de yabancı dil ve ikinci dil olarak Türkçe öğrenenlerin görseller eşliğinde yeni kelimeler öğrenmelerine ve tekrar etmelerine olanak sağlandığı ve buna ek olarak projeye örnek diyaloglarla Türkçe deyim ve atasözleri de eklenmesi planlandığı ifade edildi.

Yeni içeriklerin de daha önceki "Yedi İklim Türkçe", "Türkçe Öğretim Portalı", "İzle, Eğlen, Öğren" serileriyle birlikte enstitünün Youtube hesabından ücretsiz olarak Türkçe öğrenmek isteyenlerin hizmetine sunulacağı aktarılırken şimdiye kadar Türkçe öğrenmek isteyenlere yönelik 150'ye yakın içeriğin 2 milyona yakın izlendiği belirtildi.