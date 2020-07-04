Yunus Emre Enstitüsü ve Mamak Belediyes'inden Novi Pazar'a tıbbi yardım desteği - Son Dakika

Yunus Emre Enstitüsü ve Mamak Belediyes'inden Novi Pazar'a tıbbi yardım desteği

Yunus Emre Enstitüsü ve Mamak Belediyesi Sırbistan'ın Sancak bölgesine tıbbi yardım desteğinde bulundu.

Yunus Emre Enstitüsü ve Mamak Belediyesi Sırbistan'ın Sancak bölgesine tıbbi yardım desteğinde bulundu.

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Dünyanın farklı noktalarında ikinci dalganın yaşandığı Covid-19 salgını Sırbistan başta olmak üzere Balkanlar'da bazı ülkelerde de artmaya başladı. Sırbistan'da insanların tıbbi önlem ve sosyal mesafeyi göz ardı etmesi salgının ciddi bir şekilde artmasına neden oldu. Salgının ciddi boyutlara ulaşması nedeniyle dünyanın 127 ülkesine yardımda bulunan Türkiye Cumhuriyeti'nden Sırbistan'da yardım desteği geldi. Türkiye'den farklı kurum ve kuruluşlarında verdiği desteklere ek olan Mamak Belediyesi ve Yunus Emre Enstitüsünden de destek geldi.


Yardımla ilgili bilgi veren Mamak Belediye Meclis Başkanvekili Esra Yılmaz, Covid-19 ile mücadelede Türkiye dünyada bir adım ileriye gittiğine vurgu yaptı. Yılmaz, "Cumhurbaşkanımızın girişimleri ile başlayan Türkiye Sırbistan yakınlaşmasını bizler bu işbirliklerimizle daha kalıcı hale getirmeyi planlıyoruz. Bizim bu ziyaretimiz bir başlangıç. Özellikle Cumhurbaşkanımızın balkan ülkelerine karşı ayrı bir gönül hissi var. Cumhurbaşkanımızın bu gönül hissinden yola çıkarak Ak Parti yerel yönetimler olarak bu coğrafya da kalıcı eserler bırakmak istiyoruz. ve Sırbistan halkı ile güçlü olan bağlarımızı daha da derinleştirmek istiyoruz. Bu bağlamda Belediye Başkanımız Sayın Murat Köse'de Ecdat yadigarı Sancak bölgesinden yaşananları yakından takip etmektedir. Son günlerde ise artan Covid-19 vakaları nedeniyle Belediye Başkanımız Murat Köse Yunus Emre Enstitüsü Başkanımız Şeref Ateş ile irtibata geçerek bölgeden gelen yardım talebine 27 bin adet tıbbi maske, 5 adet tekerlekli sandalye ve 100 koli kolonyadan oluşan tıbbi yarım desteğini yerine ulaştırmış bulunmaktayız. Bizler bu yardımı birinci elden ulaştırmak için Sırbistan ziyaretimizi gerçekleştirdik. Gönlümüz rahat bir şekilde Türkiye'ye dönüyoruz" şeklinde konuştu. - ANKARA

Sırbistan Karadağ, Mamak Belediyesi, Mamak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 23:17 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yunus Emre Enstitüsü ve Mamak Belediyes'inden Novi Pazar'a tıbbi yardım desteği - Son Dakika

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