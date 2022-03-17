Yunus Emre Enstitüsü ve Okçular Vakfı, Pakistan'da okçuluk yarışması düzenledi - Son Dakika
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Yunus Emre Enstitüsü ve Okçular Vakfı, Pakistan'da okçuluk yarışması düzenledi

17.03.2022 13:32
Yunus Emre Enstitüsü ve Okçular Vakfı, Pakistan'da okçuluk yarışması düzenledi

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Okçular Vakfı tarafından Pakistan'ın başkenti İslamabad'da okçuluk yarışması gerçekleştirildi.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Okçular Vakfı tarafından Pakistan'ın başkenti İslamabad'da okçuluk yarışması gerçekleştirildi.

Pakistan Ulusal Modern Diller Üniversitesinin (NUML) ana kampüsünde düzenlenen etkinlik kapsamında 100 üniversite öğrencisine 32 saat okçuluk eğitimi verildi ve 18 öğrenci yarışmaya katıldı.

YEE ve Okçular Vakfı tarafından organize edilen yarışmada ilk üçe giren öğrencilere yay ve ok takımı ile Türk kültürünü yansıtan hediyeleri takdim edildi.

YEE Koordinatörü Ulaş Ertaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pakistan genelinde 2018'den bu yana okçuluk kurslarının devam ettiğini ve ülke genelinde birçok okul ve üniversitede kurslar düzenlendiğini kaydetti.

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Yunus Emre, Pakistan, Okçular, Okçuluk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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