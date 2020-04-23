Yunus Emre Enstitüsü, video konferans yoluyla dünyanın dört bir yanında 23 Nisan'ı kutladı - Son Dakika
Son Dakika Genel Yunus Emre Enstitüsü, video konferans yoluyla dünyanın dört bir yanında 23 Nisan'ı kutladı - Son Dakika

Yunus Emre Enstitüsü, video konferans yoluyla dünyanın dört bir yanında 23 Nisan'ı kutladı

6 saat önce

Yunus Emre Enstitüsü, video konferans yoluyla dünyanın dört bir yanında 23 Nisan'ı kutladı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Türkçe ses bayrağımız ve her şeyden önce bir Barış Dili'dir" Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr.

Yunus Emre Enstitüsü, video konferans yoluyla dünyanın dört bir yanında 23 Nisan'ı kutladı, System.String[]

Yunus Emre Enstitüsü, video konferans yoluyla dünyanın dört bir yanında 23 Nisan'ı kutladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:

"Türkçe ses bayrağımız ve her şeyden önce bir Barış Dili'dir"

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş:

"TBMM, 100 yıldır ülkemizin egemenliğinin ve bağımsızlığının sembolü olmuştur"

ANKARA - Yunus Emre Enstitüsü, sosyal medya hesapları üzerinden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü münasebetiyle dijital bir kutlama programı gerçekleştirdi.

Türkiye saati ile 16.00'da canlı olarak yayınlanan programda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam'ın yanı sıra yurt dışından Azerbaycan Cumhuriyeti Eğitim Bakanı Ceyhun Bayramov, Ürdün Prensi Asım bin Naif, Kuzey Makedonya Devlet Bakanı Elvin Hasan, Kuzey Makedonya Kültür Bakanı Hüsni İsmaili, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Bosna Hersek Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanı Raşid Hadzovic, Kosova Meclisi Başkan Yardımcısı ve 23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı Tertipleme Komitesi Başkanı Fikrim Damka, Arnavutluk Eğitim Bakanı Yardımcısı Nina Guga ve Kosova Cumhuriyeti Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Enis Kervan da konuşmacı olarak yer aldı. Ünlü sunucu Pelin Çift'in sunuculuğunu gerçekleştirdiği etkinliğe Türk ve yabancı çok sayıda büyükelçi ile birlikte yabancı Türkologlar da iştirak etti.

"Gönül birliğimiz olduğunu derinden hissediyorum"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, video konferans yoluyla yaptığı konuşmada, katılımcılara 'Değerli konuklarımız' diye hitap etti. Bu hitabın sebebini de açıklayan Selçuk, "Ben öncelikle, bu ülkenin bir evladı olarak sonra da Türkiye'deki tüm eğitim camiasını temsilen, sizlere tüm öğretmenlerimiz ve bu güzel günün ev sahibi öğrencilerimizin selam ve sevgilerini iletmekle kendimi mükellef hissediyorum, bir ev sahibi olarak. Siz değerli konuklarımıza Türkiye'de yaşayan kardeşlerinizin selamlarını getirdim. Sizlerle şu an aynı çatı altında değiliz, uzaktan iletişim kurmaya çalışıyoruz ama gönül birliğimizin olduğunu, muhabbetimizin olduğunu derinden hissediyorum" ifadelerini kullandı.

"Bir kültür mirası üzerinde durmaktayız"

Anadolu coğrafyası üzerinde yaşamış birbirinden önemli isimleri anan Selçuk, "Yazının hakikati, sözün doğruyu söylediği Anadolu'nun kadim ve bereketli toprakları her daim sevgi ve hoşgörüyü içinde barındırmıştır. Bizler dertlinin derdiyle dertlenen, yaralara merhem olan, ihtiyacı olanın dün olduğu gibi bugün de yardımına koşan bir medeniyetin çocuklarıyız. Anadolu; mayasını Hoca Ahmet Yesevi'den alan, Mevlana Celaleddin Rumi ile Hacı Bektaşi Veli ile Taptuk Emre ile Yunus Emre ve Aşık Veysel gibi adını sayamadığım birçok erenle hamuru yoğrulan bir coğrafyadır. Nasırlı ellerin, buğday rengi tenlerin iyilik dolu yüreklerle birleştiği varlığını tüm insanlığın hayrına vakfeden bir kültürün mirası üzerinde durmaktayız" şeklinde konuştu.

"Anadolu'nun dört bir yanında Yunus Emre türbesine rastlamak mümkün"

Yunus Emre Enstitüsü'nün yaptığı çalışmalardan bahseden Bakan Selçuk, 13. yüzyıl Anadolu erenlerinden diye bahsettiği Yunus Emre'nin, Türkiye'deki önemine vurgu yaptı. Selçuk, "Elbette bir ananenin devamlılığının sağlaması ve insanlığa yakışan bir insan tasavvuru gelişmesi için medeniyetlerin çatışmasından, gelecek büyük kırılmalardan ziyade birlikte ve beraberce, insanı ve insanlığı odağa alan bir hayat tarzının önemini vurgulamak lazım. Yunus Emre Enstitü'müz çok önemli bir rol oynuyor. 13. yüzyıl Anadolu erenlerinden olan Yunus Emre'nin: 'Yetmiş iki millete bir göz ile bakmayan, halka müderris olsa hakikatte asidir' manzumesindeki derin manayı bize çağlar öncesinden çok sade bir dille anlatmaktadır. Bu 'iyilik ve insan sevgisi' Anadolu'da öyle özümsenmiştir ki; Yunus Emre'nin kabri ülkemizin birçok şehri tarafından paylaşılamamıştır. Birçok şehir kabrin kendi coğrafyasında olduğunu iddia etmektedir. Anadolu'nun dört bir yanında bir Yunus Emre türbesine rastlamak mümkündür. Bu durum insanımızın içindeki iyi insan olma ve Yunus Emre'nin hayal ettiği, tarif ettiği insan tasavvuruna yaklaşma arzusundan kaynaklanıyor" dedi.

"Türkçe; bir barış dilidir"

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hakkında da açıklamalarda bulunan Selçuk, "Aynı medeniyetin yetiştirdiği, Kurtuluş Savaşımızın önderi ve ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk de Büyük Millet Meclisimizin açılış gününü sadece ülkemiz çocuklarına değil; tüm dünya çocuklarına 'Çocuk Bayramı' olarak armağan ederek eşine az rastlanan bir liderlik göstermiştir. Bu, tarihin her döneminde medeniyetimizin kutlu duruşudur. Bu anlamda söz vücut bulsun diye, hem güzel söz söylemek hem de sözü güzel söylemek zorundayız. Türkçe ses bayrağımız ve her şeyden önce bir Barış Dili'dir. Türkçeye gönül veren siz değerli misafirlerimiz bu kutlu günde artık bizim gözümüzde bir barış, sevgi ve dostluk elçisisiniz" diye konuştu.

Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen 23 Nisan kutlamalarına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u vekilen katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, birinci TBMM'nin açılışının 100'üncü yılını ve tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

"TBMM, 100 yıldır ülkemizin egemenliğinin ve bağımsızlığının sembolü olmuştur"

Düzenlenen programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, çocuklara hitaben, "TBMM'nin bundan 100 yıl önce Ulus'ta, benim bulunduğum binanın birkaç yüz metre ilerisinde açıldı. TBMM, 100 yıldır ülkemizin egemenliğinin ve bağımsızlığının sembolü olmuştur. Bu önemli günü Gazi Mustafa Kemal Atatürk sadece Türk çocuklarına değil, bütün dünya çocuklarına armağan etmiştir. Atatürk biliyordu ki, çocuklar gelecek demek, yaşamın devamı demekti. Çocuklar evrenin özünü yansıtırlar. Her bir çocuk, birazdan programımızda göreceğimiz gibi aynı özün değişik renkleri ve yansımalarıdır" diye konuştu.

"Biz Yunus gibi sadece insanları değil, tüm yaratılmışı Yaratan'ın hatırına severiz"

Herkesin doğduğu toprağı sevdiğine değinen Ateş, "Bu toprağa ve ülkemize duyduğumuz sevgi, başka toprakları, ülkeleri ve o ülkelerin insanlarını sevmeyeceğimiz anlamına gelmez. Biz Yunus gibi sadece insanları değil, tüm yaratılmışı Yaratan'ın hatırına severiz" dedi.

"Selamı yaygınlaştıralım"

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın Covid-19 salgını nedeniyle evlerden kutlandığını hatırlatan Ateş, "Bugün 23 Nisanı uzaktan kutlamamıza sebep olan Covid-19, bizim nefesimizi tehdit ediyor. Virüs, nefesimize ve aldığımız havaya saldırırken farkına varmadan günde binlerce kez öylesine aldığımız nefesin kıymetini anladık. Bütün yaratılmışa da bu evrende yetecek kadar nefes olduğunu fark ettik. Bu bayram Yunus Emre'nin mesajıyla 'selamı yaygınlaştıralım', çünkü selam barıştır. Barış aktif bir eylemdir. Nefes almak ve aldırmaktır. Merhamet ise bir bütünün parçası olarak kendini ötekinde görebilmektir" ifadelerini kullandı.

"Dünyanın bütün çocuklarına selam olsun"

Yunus Emre'nin merhameti ve yüreğiyle video konferansa katılan herkese seslenen Ateş, "Kendimize, ruhumuza, bedenimize nefes aldıralım. Birlikte yaşadığımız insanlara nefes aldıralım. Doğulu Batılı, gelişmiş az gelişmiş, zengin fakir demeden, Hristiyan, Müslüman, Budist ayırt etmeden nefes aldıralım. İçinde yaşadığımız dünyaya, doğaya, kuşlara, kedilere, köpeklere, karıncalara, ağaçlara, çiçeklere nefes aldıralım. Onlarla barış içinde yaşayalım. Özgürlüğün kıymetini bilen, kendine, diğer insanlara ve tabiata nefes aldıran dünyanın bütün çocuklarına selam olsun. 23 Nisan kutlu olsun" dedi.

52 ülkeden 100 çocuk canlı yayında

Protokol konuşmalarının ardından dünyanın farklı noktalarındaki 52 ülkeden 100 çocuk canlı yayında gösterilerini gerçekleştirdi. Şiir, resim ve dans gibi farklı kategorilerde programa katılan çocuklar, 100. yılında 23 Nisan coşkusunu hep birlikte evlerinden paylaştı.

Avustralya'dan Rusya'ya, Filistin'den Somali'ye, Almanya'dan Ürdün'de, Çin'den Güney Afrika'ya kadar dünyanın farklı noktalarından çocuklar, kendilerine armağan edilen bugünde birlik, beraberlik ve barış mesajlarını tüm dünya ile buluşturdu.

Yunus Emre, 23 Nisan, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 07:36 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD'de geçen hafta 4 milyon 427 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı
Canlı yayın yaparken telefonu düşüren Yıldız Tilbe'nin kişisel eşyaları göründü Prof. Dr. Ercüment Ovalı, koronavirüsü etkisiz hale getirdikleri anların görüntüsünü paylaştı Sağlıkçı anne ve baba, 1 aydır görmedikleri çocuklarına gözyaşlarıyla kavuştu Tarkan, 23 Nisan'da eşi ve kızıyla fotoğraflar paylaştı ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi, 11 yılın en düşük seviyesinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gülümseten "Bana yaklaşma" göndermeli 23 Nisan paylaşımı CNN International Cerrahpaşa Hastanesi'ne girdi, hayran kaldı: Burası ABD ve Avrupa gibi değil Prof. Dr. Ercüment Ovalı: Ürettiğimiz aşı her şey yolunda giderse Ağustos'ta insanlara dokunacak Son Dakika: Türkiye'de 23 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 2 bin 491'e yükseldi Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 14 kişi koronavirüsü atlattı, toplam iyileşen hasta sayısı 18491'e yükseldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan'la ilgili TRT'ye video gönderen çocuklara teşekkür etti Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Nisan dolayısıyla ulusa seslendi, çocuklarla İstiklal Marşı'nı okudu 23 Nisan'ın 100. yıl dönümünde Suriye'den gelen merminin isabet ettiği çocuk öldü Prof. Dr. Ercüment Ovalı, kendisini eleştiren Fahrettin Koca'ya yanıt verdi: Muhtemelen bir iletişim kazası oldu
Koronavirüsü atlatan İngiltere Başbakanı Boris Johnson Pazartesi görevine dönüyor Koronavirüsü atlatan İngiltere Başbakanı Boris Johnson Pazartesi görevine dönüyor         
01:01
Prof. Dr. Ercüment Ovalı, kendisini eleştiren Fahrettin Koca'ya yanıt verdi: Muhtemelen bir iletişim kazası oldu Prof. Dr. Ercüment Ovalı, kendisini eleştiren Fahrettin Koca'ya yanıt verdi: Muhtemelen bir iletişim kazası oldu         
00:37
Liverpool, Timo Werner'i kadrosuna katmak istiyor Liverpool, Timo Werner'i kadrosuna katmak istiyor         
00:08
Bitlis'te pancar işçilerini taşıyan traktör devrildi: 2 ölü, 18 yaralı Bitlis'te pancar işçilerini taşıyan traktör devrildi: 2 ölü, 18 yaralı         
23:48
Oxford Üniversitesi, insanlar üzerinde koronavirüs aşısı denemelerine iki gönüllü ile başladı Oxford Üniversitesi, insanlar üzerinde koronavirüs aşısı denemelerine iki gönüllü ile başladı         
23:36
Ahmet Ağaoğlu, ligin iptalini düşünenlere tepki gösterdi: Bu söylenecek laf mı? Ahmet Ağaoğlu, ligin iptalini düşünenlere tepki gösterdi: Bu söylenecek laf mı?         
23:32
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan umut veren paylaşım: Güzel günler yaklaşıyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan umut veren paylaşım: Güzel günler yaklaşıyor         
23:30
Macron'dan AB'ye koronavirüs uyarısı: Bir parçayı terk edersek tüm Avrupa çöker Macron'dan AB'ye koronavirüs uyarısı: Bir parçayı terk edersek tüm Avrupa çöker         
23:14
TBMM'nin açılışının 100. yılında İstiklal Marşı'nın ardından ışık, lazer ve havai fişek gösterisi düzenlendi TBMM'nin açılışının 100. yılında İstiklal Marşı'nın ardından ışık, lazer ve havai fişek gösterisi düzenlendi         
23:10
Michael Jordan, Denis Rodman ile Carmen Electra'yı yatakta bastı Michael Jordan, Denis Rodman ile Carmen Electra'yı yatakta bastı         
23:02
Yasemin Özilhan'ın son paylaşımı takipçilerini şaşırttı! Yasemin Özilhan'ın son paylaşımı takipçilerini şaşırttı! "Bu hangi seviye zayıflıktan sonra oluyor?"         
22:53
İstiklal Marşı okunduğunda ayağa kalkan tavşan görenleri şaşırtıyor İstiklal Marşı okunduğunda ayağa kalkan tavşan görenleri şaşırtıyor         
22:48
Mehmetçik, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında görev yerlerinde İstiklal Marşı'nı okudu Mehmetçik, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında görev yerlerinde İstiklal Marşı'nı okudu         
22:40
Şanlıurfa'daki Balıklıgöl'de bin 200 yıl sonra ilk defa teravih namazı kılınmadı Şanlıurfa'daki Balıklıgöl'de bin 200 yıl sonra ilk defa teravih namazı kılınmadı         
22:13
Rıza Çalımbay: Mert Hakan ve Emre Kılınç sezon sonunda gidebilirler Rıza Çalımbay: Mert Hakan ve Emre Kılınç sezon sonunda gidebilirler         
22:10
Antalyasporlu Lukas Podolski, Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz'e rakip olacak Antalyasporlu Lukas Podolski, Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz'e rakip olacak         
22:07
Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 740 bini geçti Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 740 bini geçti         
22:06
Orhan Gencebay, İstiklal Marşı'nı işçilerle birlikte okudu Orhan Gencebay, İstiklal Marşı'nı işçilerle birlikte okudu         
22:04
23 Nisan'ın 100. yıl dönümünde Suriye'den gelen merminin isabet ettiği çocuk öldü 23 Nisan'ın 100. yıl dönümünde Suriye'den gelen merminin isabet ettiği çocuk öldü         
21:40
THY Euroleague'de koronavirüs nedeniyle 8'li final oynanması gündeme geldi THY Euroleague'de koronavirüs nedeniyle 8'li final oynanması gündeme geldi         
21:38
Milyonlar hep bir ağızdan İstiklâl Marşımızı söyledi! İşte il il tüm kutlamalar Milyonlar hep bir ağızdan İstiklâl Marşımızı söyledi! İşte il il tüm kutlamalar         
21:21
Denys Boyko'dan Beşiktaş itirafı: Suç bende Denys Boyko'dan Beşiktaş itirafı: Suç bende         
21:08
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Nisan dolayısıyla ulusa seslendi, çocuklarla İstiklal Marşı'nı okudu Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Nisan dolayısıyla ulusa seslendi, çocuklarla İstiklal Marşı'nı okudu         
21:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan'la ilgili TRT'ye video gönderen çocuklara teşekkür etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan'la ilgili TRT'ye video gönderen çocuklara teşekkür etti         
20:28
Arda Turan iddialı konuştu: Bittiğim falan yok Arda Turan iddialı konuştu: Bittiğim falan yok         
20:26
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 14 kişi koronavirüsü atlattı, toplam iyileşen hasta sayısı 18491'e yükseldi Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 14 kişi koronavirüsü atlattı, toplam iyileşen hasta sayısı 18491'e yükseldi         
20:19
Fransa'da 23 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 516 artarak 21 bin 856'ya yükseldi Fransa'da 23 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 516 artarak 21 bin 856'ya yükseldi         
20:18
Son Dakika: Türkiye'de 23 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 2 bin 491'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 23 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 2 bin 491'e yükseldi         
20:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan paylaşımı: Hakimiyet milletindir Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan paylaşımı: Hakimiyet milletindir         
19:58
Adalar ilçesine 26 Nisan itibariyle 1 ay boyunca giriş-çıkış yasaklandı Adalar ilçesine 26 Nisan itibariyle 1 ay boyunca giriş-çıkış yasaklandı         
19:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2020 02:26:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yunus Emre Enstitüsü, video konferans yoluyla dünyanın dört bir yanında 23 Nisan'ı kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]