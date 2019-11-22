Son Dakika Haberleri: Yunus Emre Enstitüsü, Washington'da Türkiye'yi ve Türk kültürünü tanıttı
Son Dakika Güncel Yunus Emre Enstitüsü, Washington'da Türkiye'yi ve Türk kültürünü tanıttı - Son Dakika

Yunus Emre Enstitüsü, Washington'da Türkiye'yi ve Türk kültürünü tanıttı

6 saat önce

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Washington Ofisi, "Uluslararası Gün" kapsamında, 2 binden fazla katılımcıya Türkiye'yi ve Türk kültürünü anlattı.

Yunus Emre Enstitüsü, Washington'da Türkiye'yi ve Türk kültürünü tanıttı, System.String[]

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Washington Ofisi, "Uluslararası Gün" kapsamında, 2 binden fazla katılımcıya Türkiye'yi ve Türk kültürünü anlattı.

YEE Washington Ofisi, kentteki en prestijli okullardan biri olan Alice Deal Ortaokulunda, "Uluslararası Gün" kapsamındaki etkinliğe katıldı.

Açtıkları stand ile katılımcılara Türk mutfağından örnekler sunan YEE, kaligrafi sanatı yoluyla Türk kültürünü temsil eden ögeler tanıtıldı, Türk kahvesi ve çay ikram edildi.

Stant katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Washington, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 12:12 Kaynak: AA
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