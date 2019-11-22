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Yunus Emre Enstitüsü, Washington'da Türkiye'yi ve Türk kültürünü tanıttı
6 saat önce
Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Washington Ofisi, "Uluslararası Gün" kapsamında, 2 binden fazla katılımcıya Türkiye'yi ve Türk kültürünü anlattı.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 12:12 Kaynak: AA
Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Washington Ofisi, "Uluslararası Gün" kapsamında, 2 binden fazla katılımcıya Türkiye'yi ve Türk kültürünü anlattı.
YEE Washington Ofisi, kentteki en prestijli okullardan biri olan Alice Deal Ortaokulunda, "Uluslararası Gün" kapsamındaki etkinliğe katıldı.
Açtıkları stand ile katılımcılara Türk mutfağından örnekler sunan YEE, kaligrafi sanatı yoluyla Türk kültürünü temsil eden ögeler tanıtıldı, Türk kahvesi ve çay ikram edildi.
Stant katılımcılardan yoğun ilgi gördü.
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