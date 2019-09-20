Son Dakika Haberleri: Yunus Emre Enstitüsünden Afgan kadınlara okuryazarlık eğitimi
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Yunus Emre Enstitüsünden Afgan kadınlara okuryazarlık eğitimi

1 saat önce

Afganistan'da Yunus Emre Enstitüsü (YEE) okuryazarlık kursunu bitiren kadınlar sertifikalarını aldı.

Yunus Emre Enstitüsünden Afgan kadınlara okuryazarlık eğitimi, System.String[]

Afganistan'da Yunus Emre Enstitüsü (YEE) okuryazarlık kursunu bitiren kadınlar sertifikalarını aldı.

TİKA Kabil Ofisi Sürekli Eğitim Merkezinde düzenlenen sertifika törenine Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul, TİKA Kabil Koordinatörü Zühtü Çal, Kabil YEE Müdürü Abdullah Yeğin, Türkiye Maarif Vakfı Afganistan Ülke Direktörü Şakir Voyvot ve davetliler katıldı.

Törende konuşan Kabil YEE Müdürü Yeğin, Afgan kadınlarının yüzde 80'inin okuma yazma bilmediğini söyledi.

YEE olarak önceliklerinin bu kadınlara yönelik kurs açmak olduğunu ifade eden Yeğin, Afganistan'ın kadınların eğitimiyle ilerleyeceğini dile getirdi.

Yeğin, 40 kadının 6 aylık eğitimin ardından okuma yazmayı öğrendiğini ve kursların devam edeceğini belirtti.

"Türkiye'nin en çok kalkınma yardımı yaptığı ülke Afganistan'dır"

Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Ertuğrul da Türkiye olarak eğitime öncelik veren bir ülke olduklarını vurguladı.

Bir ülkenin kalkınmasının ilk koşulunun eğitim olduğunu dile getiren Ertuğrul, eğitimin de kadın ve aileden başladığını aktardı.

Büyükelçi Ertuğrul, Türkiye'nin Afganistan'da eğitime verdiği desteğin devam edeceğini dile getirerek, "Halihazırda Türkiye'nin en çok kalkınma yardımı yaptığı ülke Afganistan'dır, bunun başında da eğitim geliyor. Eğitim alanında 400'e yakın proje gerçekleştirdik." diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılara sertifikaları verildi.

Afganistan, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 10:46 Kaynak: AA
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