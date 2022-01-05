Yunus Emre Enstitüsünden Azez'de üstün zekalı öğrencilere Türkçe kursu - Son Dakika

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde üstün zekalı öğrenciler için Türkçe kursu açtı.

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 10 bin öğrenci arasından seçilen 35 öğrenci için Minik Laleler Türkçe Okuma Kursu düzenleniyor.

Yaklaşık 2 hafta önce başlayan kursla 21'i kız çocuğu 8-11 yaşlarındaki üstün zekalı öğrenciler, Türkçe eğitimi aşamasında renkler, sayılar ve kendilerini tanıtma hakkında temel bilgileri öğrendi.

Azez ilçesinde yer alan Yunus Emre Enstitüsü merkezinde düzenlenen kursun açılışına Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, Yunus Emre Enstitüsü Başkan Yardımcısı Abdullah Kutalmış Yalçın, beraberlerindeki heyet ve bölgenin ileri gelenleri katıldı.

Ateş, açılışta yaptığı konuşmada, farklı özellikleri olan bu çocukların eğitimlerine önem verileceğini, Türkiye ile irtibatlarının güçlendirileceğini söyledi.

Suriyelilerin eğitimlerine destek olan herkese çok teşekkür eden Ateş, öğrencilerin maddi manevi destekleneceğini vurguladı.

Yunus Emre Ensitüsü Türkçe okutmanı Merve Aksoy da AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Kilis ve Azez Rehberlik Araştırma Merkezlerince yapılan çalışmalar sonucu 10 bin çocuk arasından seçilen 35 üstün zekalı öğrenciye enstitümüzce haftada 3 gün 9 saat eğitim vermekteyiz. Çocuklar merkezimizde Türk kültürü ve Türkçeyi öğreniyor." dedi.

Kursa kısa bir süre önce başladıklarını aktaran Aksoy, üstün zekalı olarak belirttiği 10 yaşındaki Azezli Esinat'ın Türkçeyi hızla öğrendiğini kaydetti.