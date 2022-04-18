Yunus Emre Enstitüsünden Bosna Hersek'te "Kardeş Okul Mektuplaşma Projesi" - Son Dakika
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Yunus Emre Enstitüsünden Bosna Hersek'te "Kardeş Okul Mektuplaşma Projesi"

18.04.2022 14:30
Yunus Emre Enstitüsünden Bosna Hersek'te "Kardeş Okul Mektuplaşma Projesi"

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, "Kardeş Okul Mektuplaşma Projesi" kapsamında "Kardeşlik ve Ebedi Dostluk" temalı mektuplaşma ve hediyeleşme etkinliği düzenledi.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, "Kardeş Okul Mektuplaşma Projesi" kapsamında "Kardeşlik ve Ebedi Dostluk" temalı mektuplaşma ve hediyeleşme etkinliği düzenledi.

YEE, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Hava Yolları (THY) iş birliğince düzenlenen etkinlikte, Bosna Hersek ile Türkiye'deki kardeş okul öğrencileri arasında mektuplaşma ve Ramazan Bayramı içerikli hediyeleşme etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlikte, Türkiye'den gelen mektuplar ve hediyeler sahiplerine teslim edilirken, Bosna Hersek'ten de gönderilecek mektup ve hediyeler teslim alındı.

Saraybosna YEE Müdürü Mehmet Akif Yaman, burada yaptığı açıklamada, "YEE ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleşen kardeş okul projesi kapmasında, Türkiye'den 35 okulumuzdan öğrenciler, Bosna Hersek'teki 35 okuldaki öğrencilere, Ramazan Bayramı vesilesiyle mektuplarını ve hediyelerini gönderdi." dedi.???????

Yaman, "Bu faaliyet vesilesiyle, öğrenciler görmedikleri, tanımadıkları, farklı bir ülkede bulunan kardeşleri ile irtibata geçmiş oluyor ve onları bayram hediyeleriyle mutlu etme fırsatına kavuşuyorlar." diye konuştu.

İstanbul Sancaktepe Halime Hatun İlkokulu Müdürü Gani Özbek, "İstanbul'dan öğrencilerimizin buradaki öğrencilere yazdıkları mektupları getirdik. Mektupları teslim ederken, öğrencilerin ne kadar mutlu olduğunu gördük. Önümüzdeki ay buradaki kardeş okulumuzu, İstanbul'da kendi okulumuzda misafir etmeyi planlıyoruz." dedi.

Etkinliğin düzenlendiği Edhem Mulabdic İlkokulu Müdürü Amela Avdic, organizasyonun 2020 yılında imzalanan iş birliği protokolü ile başladığını ve kardeş okul öğrencilerinin birbirlerine mektup ile hediyeler yolladığını belirtti.

YEE'nin, Bosna Hersek'te yürüttüğü "Tercihim Türkçe" projesi kapsamında ikinci yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerince, 2021 yılında Bosna Hersek'in her köşesinden yazılmış 500 mektubun İstanbul'daki kardeş okul öğrencilerine ulaştırıldığı etkinlikte, bu yıl mektup ve hediye sayısının 700 olduğu kaydedildi.

Yunus Emre Enstitüsünden Bosna Hersek'te Kardeş Okul Mektuplaşma Projesi
Yunus Emre Enstitüsünden Bosna Hersek'te Kardeş Okul Mektuplaşma Projesi
Yunus Emre Enstitüsünden Bosna Hersek'te Kardeş Okul Mektuplaşma Projesi
Yunus Emre Enstitüsünden Bosna Hersek'te Kardeş Okul Mektuplaşma Projesi
Yunus Emre Enstitüsünden Bosna Hersek'te Kardeş Okul Mektuplaşma Projesi

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Milli Eğitim Müdürlüğü, Saraybosna, Yunus Emre, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yunus Emre Enstitüsünden Bosna Hersek'te 'Kardeş Okul Mektuplaşma Projesi' - Son Dakika


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