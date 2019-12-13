Yunus Emre Enstitüsünden Brüksel'de Türkçe kütüphane - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yunus Emre Enstitüsünden Brüksel'de Türkçe kütüphane - Son Dakika

Yunus Emre Enstitüsünden Brüksel'de Türkçe kütüphane

6 saat önce

Brüksel Yunus Emre Enstitüsü (YEE), düzenlediği resepsiyonla Türkçe kitapların bulunduğu bir kütüphaneyi hizmete açtı.

Yunus Emre Enstitüsünden Brüksel'de Türkçe kütüphane, System.String[]

Brüksel Yunus Emre Enstitüsü (YEE), düzenlediği resepsiyonla Türkçe kitapların bulunduğu bir kütüphaneyi hizmete açtı.

Resepsiyona yoğun ilgi gösteren Türk toplumu ile Türkçe öğrenen ve konuşan yabancılar, 8 bin kitaptan oluşan Türkçe kütüphanenin açılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Brüksel YEE Müdürü Rahmi Göktaş, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü ve Türkiye'nin Avrupa Birliği Nezdinde Daimi Temsilcisi Mehmet Kemal Bozay'ın da katıldığı resepsiyonda tüm katılımcılara kitap hediye edildi.

Yetkililer, kütüphanenin kısa zamanda mevcut kitaplar artırılarak zenginleştirileceği bilgisini paylaştı.

Brüksel'in merkezi caddelerinden birinde bulunan kütüphanede, Türk dış politikasından Osmanlı mimarisine, Türk edebiyat tarihinden ders kitaplarına, sınırlı sayıda basılmış çalışmalardan romanlara ve çocuk kitaplarına kadar birçok Türkçe eser yer alıyor.

Bir çalışma salonunu da içinde barındıracak kütüphane, ücretsiz üye olan tüm kullanıcılara hizmet verecek.

Rahmi Göktaş, Brüksel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 10:06 Kaynak: AA
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