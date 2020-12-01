Yunus Emre Enstitüsünden Doğu Saraybosna'daki lise kütüphanesine kitap desteği - Son Dakika

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti (RS) içindeki Doğu Saraybosna'da bulunan bir lise kütüphanesine kitap desteğinde bulunuldu.

Saraybosna YEE'den yapılan açıklamada, Sırp nüfusun yoğun yaşadığı Doğu Saraybosna'daki 28 Haziran Lisesi bünyesinde faaliyet gösteren kütüphaneye, Türk edebiyatının seçkin yazar ve şairlerine ait eserlerin bağışlandığı bildirildi.

Enstitü bünyesinde yürütülen Türkçe kurslarının, Türk dili ve kültürüne ilgiyi de artırdığına işaret edilen açıklamada, "Bölge halkının ve okul yönetiminin talepleri doğrultusunda YEE yetkililerince lise kütüphanesine Türk edebiyatının önde gelen yazar, şair ve düşünürlerinin muhtelif eserleri hibe edilmiştir." denildi.

Kitapların teslim töreninde konuşan okul müdürü Boris Brajovic, Türk kurumlarının sağladığı desteklerden mutluluk duyduğunu belirterek bölgede Türk dili ve kültürüne ilginin artmasında kuşkusuz YEE'nin payının büyük olduğunu söyledi.

Okul kütüphanesine yapılan kitap hibelerinin bölgedeki büyük bir eksikliği giderdiğini ifade eden Brajovic, "İş birliğimizin daha ileri seviyelere taşınması için çalışmalarımızı devam ettireceğiz." dedi.