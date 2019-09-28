Son Dakika Haberleri: Yunus Emre Enstitüsünden Gürcistan'da 2 etkinliğe katılım
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Yunus Emre Enstitüsünden Gürcistan'da 2 etkinliğe katılım

1 saat önce

Gürcistan'da Tiflis Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Avrupa Birliği Milli Kültür Enstitülerinin (EUNIC) organize ettiği Avrupa Diller Günü ve 2019 Tiflis Çocuk Festivali'nde çeşitli atölye faaliyetleri düzenlendi.

Yunus Emre Enstitüsünden Gürcistan'da 2 etkinliğe katılım, System.String[]

Gürcistan'da Tiflis Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Avrupa Birliği Milli Kültür Enstitülerinin (EUNIC) organize ettiği Avrupa Diller Günü ve 2019 Tiflis Çocuk Festivali'nde çeşitli atölye faaliyetleri düzenlendi.

Avrupa Diller Günü etkinliğinin açılış töreni, başkent Tiflis'teki Kafkas Fransız Okulu'nda yapıldı.

Etkinliğe, YEE Tiflis Koordinatörü Ali Oğuzhan Yüksel, Gürcistan Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığından yetkililer, diplomatlar ile öğrenciler katıldı.

Açılışından ardından 8-18 yaşlarındaki genç ve çocuklar için Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Portekizce, Lehçe, Fince ve Yunanca atölye çalışmaları, bilgi yarışmaları ve dans etkinliği düzenlendi.

AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Yüksel, "Elimizdeki ders materyallerimiz ve yeni bastırdığımız hikaye kitaplarımız ile Türkçe kurslarımız ve kültürel etkinliklerimize ilişkin bilgi veriyoruz, enstitümüzün tanıtımını yapıyoruz." diye konuştu.

Yüksel, etkinliğin Türkçenin tanıtımı için güzel bir fırsat olduğuna dikkat çekerek, "Tabii ki YEE olarak böyle bir etkinlikte bizim bulunmamız çok önemli çünkü 'biz de bu işte varız diyoruz. Diğer enstitülerin olduğu ortamlarda bizler de Türk dilinin gelişmesi, Türkiye kültürünün gelişmesi adına elimizden geleni her şey yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yüksel, ayrıca bugün Tiflis'te Mtatsminda Parkı'nda düzenlenen 2019 Tiflis Çocuk Festivali'ne de katıldıklarını belirterek, festivalde çocuklara yönelik yarışmalar, tanıtımlar, oyunlar ve sanat atölyeleri düzenlendiğini söyledi.

Her yıl 26 Eylül'de kutlanan Avrupa Diller Günü kapsamında düzenlenen etkinliklerle, Avrupa Konseyi üyesi 47 ülkede yaşayan yaklaşık 800 milyon kişinin okul veya okul dışında yabancı dil öğrenmesi amaçlanıyor.

Gürcistan, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 08:58 Kaynak: AA
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