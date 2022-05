Yunus Emre Enstitüsünden Tahran'da Türkçe Yeterlilik Sınavı - Son Dakika

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), İran'ın başkenti Tahran'da Türkçe Yeterlilik Sınavı (TYS) yaptı.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Tahran Koordinatörü Abdullah Yegin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkçe öğrenimi gören öğrenciler, hem bizim kendi enstitümüzde hem de başka yerlerde, Türkçe yeterliliklerini öğrenebilmek ve tespit edebilmek adına sınavlara ihtiyaç duyuyorlar. Bugün de bütün dünya ile birlikte İran'da Tahran'da bu sınavı uyguladık." diye konuştu.

Türkiye'de Türkçe yeterliliğinin test edildiği değişik sınavlar olduğunu söyleyen Yegin, YEE tarafından uygulanan TYS'nin uluslararası kalite standardı ALTE'den (The Association of Language Testers in Europe) onay almış tek sınav olduğunu söyledi.

Yegin, pandemi koşullarının sınava olan ilgiyi etkilediğini ancak Kovid-19 koşulları sonrasında oluşan ilgiden memnun olduklarını kaydetti.

Bu yıl ikincisi uygulanan sınav, 43 ülkedeki 48 sınav merkezinde gerçekleştirildi.

Yunus Emre Enstitüsünün Türkçe Yeterlilik Sınavı

Türkçe seviyesini belgelendirme ihtiyacı olan herkesin girebildiği sınav üç oturumda gerçekleştiriliyor.

Sınavda başarılı olanlar puanlarına göre belirli düzeylerde "Türkçe Yeterlilik Belgesi" almaya hak kazanıyor.

"Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni" (CEFR) kapsamında geliştirilen TYS sınavı, öğrencilerin iş ve eğitim başvurularının kabulünü kolaylaştırması ve daha sağlam bir düzlemde değerlendirilmelerini sağlaması açısından önem arz ediyor.

TYS, 2013'ten bu yana uluslararası ölçekte her yıl uygulanıyor. Türkçe Yeterlilik Belgesi'ne sahip olanlar, Türkiye'de herhangi bir kurumda okuma hakkı kazandıklarında hazırlık sınıfından muaf tutuluyor.

Türkçe Yeterlilik Belgesi, Türkiye'de veya kendi ülkelerinde uluslararası faaliyet gösteren şirketlerde çalışmak isteyenler, Türkçe tercümanlık yapmak veya yurt dışında Türkçe öğretmek isteyen öğretmen adayları için iş başvurularında büyük avantaj sağlıyor.

Uluslararası alanda uygulanan ve YEE tarafından geliştirilen Türkçe Yeterlilik Sınavı ile Türkçe'nin uluslararası ölçekte standart bir sınava kavuşması ve yurt dışından öğrenci kabulünü kolaylaştıran politikalara destek olunması amaçlanıyor.