Son Dakika Haberleri: Yunus Emre Enstitüsünden Türk sineması atağı
Son Dakika Güncel Yunus Emre Enstitüsünden Türk sineması atağı - Son Dakika

Yunus Emre Enstitüsünden Türk sineması atağı

6 saat önce

Türkiye'nin kültür diplomasisini yürüten önemli kurumların başında gelen Yunus Emre Enstitüsü (YEE), sinema etkinliklerini farklı ülkelerde sürdürüyor.

Yunus Emre Enstitüsünden Türk sineması atağı, System.String[]

Türkiye'nin kültür diplomasisini yürüten önemli kurumların başında gelen Yunus Emre Enstitüsü (YEE), sinema etkinliklerini farklı ülkelerde sürdürüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle yürütülen "Türk Filmleri Haftası" İtalya ve Avusturya ile devam ediyor.

Etkinlikler kapsamında yönetmen Nuri Bilge Ceylan, Roma ve Viyana'da sanatseverlerle bir araya gelecek.

YEE Başkanı Prof Dr. Şeref Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk sinemasının tanıtımı için dünyanın 30 ülkesinde çalışma yürüttüklerini belirterek, "Özellikle 2019 yılında Türk sinemasının tanıtılması öncelikli faaliyetlerimiz arasında yer aldı. Türk sinemasının yönetmen, senarist, oyuncu ve başarılı filmlerini yabancılarla buluşturmak için dünyanın yaklaşık 30 ülkesinde çalışma yürütmekteyiz." ifadelerini kullandı.

Uluslararası tanınırlığı olan yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın Roma ve Viyana'da sinemaseverlerle buluşmasının Türkiye algısı açısından çok önemli olduğuna dikkati çeken Ateş, "Ceylan'ın İtalyan sanatseverlere ulaşması Türk insanının kültür ve sanata verdiği önemi göstermesi açısından çok önemli. Bu çalışma iki ülke insanının birbirini yakından tanımasına ve iki ülke ilişkilerine katkı sağlayacak." diye konuştu.

"Türk Filmleri Haftası" projesi, 22-24 Kasım'da Roma'da, 2-8 Aralık'ta Viyana'da gerçekleştirilecek.

Etkinlikler kapsamında Nuri Bilge Ceylan'ın "Ahlat Ağacı", "Kış Uykusu" ve "Bir Zamanlar Anadolu'da" filmlerinin yanı sıra Türk sinemasından farklı örnekler sunulacak.

"Kış Uykusu"nun 22 Kasım'da Roma'daki galasında yer alacak yönetmen Ceylan, sinema öğrencileri, yönetmen ve yapımcılarla da bir araya gelerek söyleşi gerçekleştirecek.

"Türk Filmleri Haftası", yıl sonuna kadar birçok yerli yapımla Lübnan, Bosna Hersek, Fas, Macaristan, Romanya ve Kazakistan'da da yapılacak.

Yönetmen, Roma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 05:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Genelkurmay Eski Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt vefat etti
İslami değerlerle dalga geçen konsolosluk çalışanlarıyla ilgili ABD Büyükelçiliği'nden açıklama: Üzüntü duyduk Deniz Akkaya, cinsel içerikli paylaşım yapan Ömür Gedik üzerinden Türk erkeklerine gönderme yaptı Pakistan, Keşmir anlaşmazlığı için Türkiye'yi arabuluculuk yapmaya davet etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 23:21:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yunus Emre Enstitüsünden Türk sineması atağı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]