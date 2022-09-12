YEE'nin başlattığı 196 ülkede çevrim içi Türkçe kursu için kayıtlar devam ediyor - Son Dakika
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YEE'nin başlattığı 196 ülkede çevrim içi Türkçe kursu için kayıtlar devam ediyor

12.09.2022 12:47
YEE'nin başlattığı 196 ülkede çevrim içi Türkçe kursu için kayıtlar devam ediyor

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) başlattığı, 196 ülkeden öğrenciler için çevrim içi Türkçe eğitimine yönelik kayıtlar devam ediyor.

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) başlattığı, 196 ülkeden öğrenciler için çevrim içi Türkçe eğitimine yönelik kayıtlar devam ediyor.

YEE'den yapılan açıklamada, çevrim içi Türkçe kursları için kayıt döneminin 19 Eylül 2022'ye uzatıldığı belirtildi.

Yeni dönem çevrim içi Türkçe kurslarının, 26 Eylül 2022 tarihinde başlayacağı ve haftada 6 saat yapılacağı kaydedilen açıklamada, dijital ortamda Türkçe eğitimi faaliyetleri kapsamındaki çevrim içi dersler sayesinde kursiyerlerin, istedikleri zaman ve mekanda eğitim alabileceği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, 8 binden fazla kişinin kayıt yaptırdığı Mısır'da, başarılı olanlar kursiyerler arasında yapılacak çekilişle bir kişinin İstanbul'a gidiş-dönüş uçak bileti kazanacağı bildirildi.

Kayıtlar, Türkçe Öğretim Portalı'nın resmi internet sitesi "turkce.yee.org.tr" üzerinden yapılabiliyor.

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Kaynak: AA

Yunus Emre, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YEE'nin başlattığı 196 ülkede çevrim içi Türkçe kursu için kayıtlar devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: YEE'nin başlattığı 196 ülkede çevrim içi Türkçe kursu için kayıtlar devam ediyor - Son Dakika
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