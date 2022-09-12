Açıklamada ayrıca, 8 binden fazla kişinin kayıt yaptırdığı Mısır 'da, başarılı olanlar kursiyerler arasında yapılacak çekilişle bir kişinin İstanbul 'a gidiş-dönüş uçak bileti kazanacağı bildirildi.

Kaynak: AA

Yunus Emre, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › YEE'nin başlattığı 196 ülkede çevrim içi Türkçe kursu için kayıtlar devam ediyor - Son Dakika

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