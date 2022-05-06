YUNUS EMRE, KABRİ BAŞINDA ANILDI - Son Dakika
Üye Girişi

YUNUS EMRE, KABRİ BAŞINDA ANILDI

06.05.2022 14:32

BÜYÜK Türk mutasavvıfı ve halk ozanı Yunus Emre, Eskişehir'in Mihalıççık ilçesindeki kabrinde düzenlenen törende, dualarla anıldı.

BÜYÜK Türk mutasavvıfı ve halk ozanı Yunus Emre, Eskişehir'in Mihalıççık ilçesindeki kabrinde düzenlenen törende, dualarla anıldı.

Valilik, 'Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası' etkinlikleri kapsamında Mihalıççık ilçesi Yunus Emre Mahallesi'ndeki türbede, ölümünün 701'inci yıl dönümünde anma programı düzenledi. Programa Vali Erol Ayyıldız, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, AK Parti Eskişehir milletvekilleri Nabi Avcı, Emine Nur Günay, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu ile çok sayıda kişi katıldı. Vali Ayyıldız ile beraberindekiler, Yunus Emre'nin 3 ayrı kabrini ziyaret ederek dua okudu. Kabre gül bırakan Vali Ayyıldız, 'Vefatının üzerinden 7 asır geçmesine rağmen Yunus'un bıraktığı hoş seda, 7 iklim, 7 coğrafyada yankılanmaya ve gönülleri birleştirmeye devam ediyor. Bizlere ne mutlu ki Yunus Emre gibi gönül sultanları yetiştirmiş bir milletin, bir medeniyetin temsilcileriyiz' dedi.

BBP Genel Başkanı Destici, zor günlerin geride bırakılacağını dile getirerek, 'İçinden geçtiğimiz uzun ve karanlık tünelin ucunda, üzerinden 700 yılı aşan süre geçmesine rağmen Yunus Emre'nin ışık saçan sözleri umutlarımızı aydınlatıyor. Çare, inançların 'gericilik', milliyetçiliğin 'ırkçılık' olarak yaftalanması ve yeni çatışma sahaları oluşturmak değil. İslam'ın 'tehdit', menfaatler çatışmasını 'medeniyetler çatışması' olarak insanlığa yutturmaya çalışmak 'gerçek' de çözüm de değil. İçinde bulunduğumuz zor günleri geride bırakacağız. Bunun birçok yolu var. Kurtulacağız ama bunu sadece yardımlaşmayla, dayanışmayla ve Yunus Emre'nin 700 yıl öncesinden bugüne yansıttığı değerlerin etrafında birlik olarak başaracağız' diye konuştu.

DSP Genel Başkanı Aksakal ise Yunus Emre'nin mezhep ve din ayrılıklarının olduğu bir dönemde Allah sevgisini, din ile güzel ahlakla ilgili düşüncelerini yaymaya çalıştığını belirterek, Türk-İslam birliğinin kurulmasında büyük rol üstlendiğini söyledi.

Konuşmaların ardından ilahiler okundu. Törene katılanlara 'Yunus aşı' ikram edildi.

YUNUS EMRE, KABRİ BAŞINDA ANILDI
YUNUS EMRE, KABRİ BAŞINDA ANILDI
YUNUS EMRE, KABRİ BAŞINDA ANILDI
YUNUS EMRE, KABRİ BAŞINDA ANILDI
YUNUS EMRE, KABRİ BAŞINDA ANILDI
YUNUS EMRE, KABRİ BAŞINDA ANILDI
YUNUS EMRE, KABRİ BAŞINDA ANILDI
YUNUS EMRE, KABRİ BAŞINDA ANILDI
YUNUS EMRE, KABRİ BAŞINDA ANILDI
YUNUS EMRE, KABRİ BAŞINDA ANILDI
YUNUS EMRE, KABRİ BAŞINDA ANILDI

YORUMLAR
500
Yunus Emre vefatının 701'inci yılında kabri başında anıldı Yunus Emre vefatının 701'inci yılında kabri başında anıldı ESKİŞEHİR - Yunus Emre vefatının 701'inci yılında Eskişehir'deki türbesinde anıldı ESKİŞEHİR - Yunus Emre vefatının 701'inci yılında Eskişehir'deki türbesinde anıldı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YUNUS EMRE, KABRİ BAŞINDA ANILDI - Son Dakika


Son Dakika
19:48 Ekrem İmamoğlu'nun gazetecilerle fotoğrafına ünlülerden tepki yağdı: Ben bu otobüsten inerim arkadaş
19:47 Altın, döviz ve borsa yatırımcıları bu hafta kazandı!
19:41 Galatasaray'ın efsane futbolcusu Sabri Sarıoğlu, takımın başına geçecek ismi açıkladı: Yeni Fatih Terim olur
19:07 Parkta herkesin gözü önünde eşini bıçaklayarak katleden caniye vatandaşlar linç girişiminde bulundu! O anlar kamerada
18:31 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç canlı yayında deliye döndü: En azından polise acıyın, aklınızı mı yediniz!
17:43 Üreticiler merakla bekliyordu! Et ve Süt Kurumu'ndan zam açıklaması geldi
17:41 Trabzonspor'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a ilginç cevap! Rastgele harflere bastılar
17:40 Başkan Ali Koç'tan Trabzonspor'un şampiyonluğu için çarpıcı açıklamalar! İşte WhatsApp mesajları
17:31 Burak Elmas'ın ayrılmaya niyeti yok! Torrent'in yerine Gattuso'yu getirmeyi planlıyor
17:20 Bakan Soylu ve Özdağ arasındaki polemiğe AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama geldi: Provokasyonlara geçit vermeyeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2022 19:57:14. #1.11#
SON DAKİKA: YUNUS EMRE, KABRİ BAŞINDA ANILDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement