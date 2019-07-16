Yunus Emre Karaca Hakkari'de

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Kuzey Irak ve Hakkari'den acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Yeni parti kurmak için harekete geçen Ali Babacan'ın ekibinden yeni imaj videosu!

İmamoğlu'ndan istifa etmeyen yöneticilerle ilgili açıklama: Bizim de hamlelerimiz geliyor