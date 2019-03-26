Son Dakika Haberleri: Yunus Emre Koç 8. Anma Yol Koşusu Haziranda Düzenlenecek

Yunus Emre Koç 8. Anma Yol Koşusu Haziranda Düzenlenecek

1 saat önce

Sivas'ta 8 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybeden atlet Yunus Emre Koç anısına 8. kez düzenlenecek yol koşusu ve mini maraton, 9 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Yunus Emre Koç 8. Anma Yol Koşusu Haziranda Düzenlenecek, System.String[]
Sivas'ta 8 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybeden atlet Yunus Emre Koç anısına 8. kez düzenlenecek yol koşusu ve mini maraton, 9 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Koç'un ölümünün 8. yılında düzenlenecek "Yunus Emre Koç 8. Anma Yol Koşusu ve Mini Maratonu", merhum atletin mezarının bulunduğu Esenyurt Mahallesi'nde yapılacak.

Sivas'ta atletizmle uğraşan infaz koruma memuru İlhan Koç, trafik kazasında yaşamını yitiren atlet oğlu Yunus Emre Koç anısına düzenledikleri yol koşusu ve mini maratonu geleneksel hale getirdiklerini söyledi.

Bu yıl daha geniş bir katılımla anma koşusunu yapmak istediklerini dile getiren baba Koç, "Türkiye'nin her tarafından atletizme gönül verenleri koşumuza bekliyoruz. Sivas'a yakışan bir koşu olmasını istiyoruz." dedi.

Koç, koşunun oğlunun hayatını kaybettiği 9 Haziran'a denk gelmesinin de kendisi için ayrı bir anlam ifade ettiğini belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:31 Kaynak: AA

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