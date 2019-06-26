Son Dakika Haberleri: Yunus Emre Kültür Parkında sona yaklaşılıyor
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Yunus Emre Kültür Parkında sona yaklaşılıyor

9 dakika önce

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Yunusemre Belediyesi'nin Manisa'ya kazandıracağı en güzel projelerden biri olan Yunus Emre Kültür Parkında çalışmaları inceledi.

Yunus Emre Kültür Parkında sona yaklaşılıyor, System.String[]
Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Yunusemre Belediyesi'nin Manisa'ya kazandıracağı en güzel projelerden biri olan Yunus Emre Kültür Parkında çalışmaları inceledi.

Manisa'ya değer katacak projelerinden biri olan Yunus Emre Kültür Parkı tamamlanıyor. Yunusemre Belediyesi'nin hayata geçirdiği projeyi yerinde inceleyen Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çalışmalarda sona gelindiğini dile getiren Başkan Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Örnek projelerimizden Yunus Emre Kültür Parkımızı tamamlama aşamasına geldik. Binalarımızın inşaatı bitti. Şu anda çevre düzenlemesi ve binalarının iç düzenlemesi yapılıyor. Çok kısa bir süre içerisinde vatandaşımızın hizmetine kazandırmayı hedefliyoruz. Doğayla iç içe, içerisinde Klasik Türk İslam Sanatları Atölyesi, Anadolu Kadın Kıyafetleri Müzesi, İrfan Meclisi, Misafirhane, kafeterya, çocuk oyun parkı, spor alanları ve seyir terasları bulunan Yunus Emre Kültür Parkı kentimize çok yakışacak" dedi.

Başkan Çerçi'ye incelemede Manisa Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak ve AK Parti İl Yöneticisi Cemal Alat eşlik etti. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 01:49 Kaynak: İHA
Mehmet Çerçi, Yunusemre, Manisa, Güncel
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