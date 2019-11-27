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Yunus Emre Mahallesi'nde asfalt çalışması

6 saat önce

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Yunus Emre Mahallesi Şevenk Yolunda asfalt çalışması yaptı.

Yunus Emre Mahallesi'nde asfalt çalışması, System.String[]

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Yunus Emre Mahallesi Şevenk Yolunda asfalt çalışması yaptı.


Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yunus Emre Mahallesinde asfalt çalışmalarına başladı. Yunus Emre Mahallesi'ndeki Şevenk Yolunda gerçekleştirilen asfalt çalışması hakkında bilgi veren Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, yolun en kısa sürede hizmete açılmasını amaçladıklarını belirtti.


Mahalle sakinleri ise yaptıkları değerlendirmede çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'a ve ekibine teşekkür etti. - ADIYAMAN

Fen İşleri Müdürlüğü, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 03:19 Kaynak: İHA
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