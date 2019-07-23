Yunus Emre Mahallesinde asfalt çalışması
1 saat önce
Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Yunus Emre Mahallesinde asfalt çalışması yaptı.
Adıyaman Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 03:59 Kaynak: İHA
Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
ekipleri Yunus Emre Mahallesinde asfalt çalışması yaptı.
Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, daha önce altyapı çalışmalarının gerçekleştirildiği Yunus Emre Mahallesinde asfalt çalışmalarına başladı. Yunus Emre Mahallesi'nde gerçekleştirilen asfalt çalışması hakkında bilgi veren Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, yolun en kısa sürede hizmete açılmasını amaçladıklarını belirtti. Yunus Emre Mahallesi Muhtarı Ömer Aslan
ise yaptığı açıklamada, çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç
ve ekibine teşekkür etti. - ADIYAMAN
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