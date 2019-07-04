Son Dakika Haberleri: Yunus Emre Mahallesinde asfalt hazırlığı
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Yunus Emre Mahallesinde asfalt hazırlığı

53 dakika önce

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yunus Emre Mahallesinde daha önce gerçekleştirilen altyapı çalışmalarından sonra asfalt hazırlığına başladı.

Yunus Emre Mahallesinde asfalt hazırlığı, System.String[]
Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yunus Emre Mahallesinde daha önce gerçekleştirilen altyapı çalışmalarından sonra asfalt hazırlığına başladı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen asfalt öncesi hazırlık çalışması hakkında bilgi veren belediye yetkilileri, asfalt çalışması öncesi yolda düzenleme ve genişletme çalışması gerçekleştirildiğini belirtti.

Mahalle sakinleri ise yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, yetkililere teşekkür etti. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 03:49 Kaynak: İHA
Fen İşleri Müdürlüğü, Adıyaman, Güncel
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