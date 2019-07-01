Son Dakika Haberleri: Yunus Emre Mahallesinin Altyapısı Yenileniyor
Son Dakika Güncel Haber

Yunus Emre Mahallesinin Altyapısı Yenileniyor

1 saat önce

Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri Yunus Emre Mahallesinde altyapı çalışmalarına devam ediyor.

Yunus Emre Mahallesinin Altyapısı Yenileniyor, System.String[]
Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri Yunus Emre Mahallesinde altyapı çalışmalarına devam ediyor.

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte yoğun bir çalışma içerisine giren ASKİM ekiplerinin, Yunus Emre Mahallesi 29112 numaralı sokakta altyapı yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Sürdürülen çalışmalarla ilgili bilgi veren Adıyaman Belediyesi ASKİM Müdürlüğü yetkililer, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ın talimatlarıyla bu yıl yoğun bir şekilde sürdürecekleri altyapı çalışmalarına Yunus Emre Mahallesi'nde devam ettiklerini söyledi.

Belediye yetkilileri, "Gerçekleştirdiğimiz çalışmalar kapsamında, mahallenin bazı sokaklarında içme suyu hattını yenileyen ekiplerimiz inşallah çalışmalarını en kısa sürede bitirerek halkımıza daha sağlıklı hizmet götürmemizi sağlayacak" diye konuştu. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 03:38 Kaynak: İHA
Adıyaman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Gizemli yol"a gelip, deneme yapıyorlar Gören şaşıp kalıyor! İş makinasıyle denize girdiler Şifalı olduğuna inanılan sudan almak için kilometrelerce yol geliyorlar Sulama çalışması yapan belediye çalışanı çimlerde uyuyan kişi tarafından dayak yedi! Kamera kayıttaydı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 17:23:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yunus Emre Mahallesinin Altyapısı Yenileniyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]