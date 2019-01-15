Yunus Emre, Mozart, Aşık Veysel, Shostakovich, Neşet Ertaş... Eserleri Viyana'da Aynı Konserde...

AVUSTURYA'nın başkenti Viyana
'da Türk Oda Orkestrasının bağlama virtüözü Ahmet Koç
ile birlikte seslendirdiği eserler, çok sayıda Türk ve yabancı davetliye keyifli anlar yaşattı. Cumhurbaşkanlığının himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) işbirliği ile Türk Oda Orkestrası'nın 'Köprü ve Ötesi' adlı konserinde Yunus Emre, Mozart
, Dmitri Shostakovich, Aşık Veysel
, Mahsuni Şerif
, Neşet Ertaş
ve Chris Rea
gibi sanatçıların eserleri seslendirildi. Konserde opera sanatçısı Hakan Aysev
' Laçin
, Belle', genç sanatçı Janet Şahin de 'Bana seni gerek seni' adlı eserleri okudu.
BERLİN'DE SONA ERECEK
YEE Müdürü Ayşe Yorulmaz, Türkiye
'nin Viyana Büyükelçisi Ümit Yardım ile çok sayıda Türk ve yabancı davetlinin katıldığı konser hakkında bilgi veren Ahmet Koç, 'Köprü ve Ötesi' adlı projenin bir Türk müzik aleti olan bağlamayı yabancı dinleyici ile buluşturmak amacıyla yola çıkılmış bir çalışma olduğunu anlattı. Avrupa
konserlerine Paris
ve Zürich'te başladıklarını aktaran Koç, daha sonra Roma
'da sanatseverlerle buluştuklarını, Viyana'nın ardından Berlin
'de verecekleri son konserle programın sona ereceğini söyledi.