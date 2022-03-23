Yunus Emre'nin dizelerine yapılan besteler, başkentteki konserde dinleyicilere sunuldu - Son Dakika

Tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre'nin şiirlerine yapılan besteleri içeren "Yunus Bir Söz Söylemiş" isimli albüm, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ada yerleşkesinde verilen konserle tanıtıldı.

Yunus Emre Enstitüsünden (YEE) yapılan yazılı açıklamaya göre, YEE tarafından düzenlenen konserde, dinleyicilere Nogay asıllı besteci ve yorumcu Arslanbek Sultanbekov'un Yunus Emre şiirlerinden bestelediği eserler sunuldu.

Bu eserlerin yer aldığı ve YEE'nin yapımcılığını üstlendiği albümün tanıtımı için düzenlenen konsere, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, YEE Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş ve çok sayıda dinleyici katıldı.

Açılış konuşması yapan Çam, Yunus Emre'nin vefatının 700. anma yılında Anadolu insanın mesajlarını bütün dünyaya yayma konusunda çalışmalar yaptıklarını belirterek amaçlarının Anadolu'dan gelen medeniyet rüzgarını en iyi şekilde yansıtmak olduğu dile getirdi.

Konser başlamadan önce açıklamalarda bulunan Ateş de 2021 yılının "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" olarak çeşitli etkinliklerle kutlandığını hatırlattı.

Ateş, Sultanbekov'un 6 ay boyunca çalışarak oluşturduğu albümümün bu ilk tanıtım konserinin detaylı bir çalışmanın ürünü olduğunu vurgulayarak "Gerek müzik açısından gerek yapılan besteler açısından hem Türkiye'yi hem de Türk dünyasını ilgilendiriyor. Yunus Emre'nin barış mesajını bütün dünyaya taşıyan YEE olarak Türkiye ile dünya arasındaki bağı, Yunus Emre'nin düşünceleri ve görüşleri ile sağlıyoruz." ifadesini kullandı.

"Yunus Bir Söz Söylemiş" albümü

Türk dünyasında çok iyi tanınan besteci ve yorumcu Sultanbekov tarafından bestelenen 5 parçadan oluşan albüm, ismini Yunus Emre'nin meşhur bir şiirinden alıyor.???????

Kopuz, kıl kopuz, ağız kopuzu, dombra, üç telli cura, dutar, çopo çoor gibi Türk dünyasının karakteristik enstrümanları, Yunus Emre'nin şiirlerinin bestelerinde ilk kez kullanıldı.

"Yunus Bir Söz Söylemiş" albümündeki eserler, dijital müzik paylaşım platformlarında da yer alacak.