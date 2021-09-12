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Yunus Emre'nin ismi Macaristan'da bir meydana verildi - Son Dakika

Yunus Emre'nin ismi Macaristan'da bir meydana verildi

12.09.2021 13:57

Budapeşte Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nin (YEE) girişimiyle, Yunus Emre'nin ismi Macaristan'ın Zigetvar kentinde bir meydana verildi.

Budapeşte Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nin (YEE) girişimiyle, Yunus Emre'nin ismi Macaristan'ın Zigetvar kentinde bir meydana verildi.

Zigetvar kentinde Yunus Emre'nin isminin verildiği meydanda düzenlenen törene, YEE Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, Zigetvar Belediye Başkanı Dr. Peter Vass, Türk Konseyi Macaristan Temsilcilik Ofisi Direktörü Büyükelçi Prof. Dr. Janos Hovari, YEE Budapeşte Müdürü Mustafa Aydoğdu ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşan Ateş, 2021'in hem UNESCO hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Yunus Emre'nin vefatının 700. yıl dönümü münasebetiyle anma ve Türkçe yılı ilan edildiğini söyledi.

Yunus Emre'nin vefatının üzerinden 700 yıl geçmesine rağmen Yunus Emre'nin düşüncelerinin ve kullandığı Türkçe'nin bütün dünyada yeniden ilgi gördüğünü belirten Ateş, şöyle konuştu:

"Bugün de onun görüşlerini temsil eden Yunus Emre Enstitüsü, dünyanın her tarafına aynı düşünceyi taşıyor. Onun anısına burada, bir meydana isminin verilmesi bizim açımızdan çok kıymetli. Türk ve Macar halklarının ve ilişkilerinin gelişmesi açısından bu sembolik açılış için özellikle Sayın Belediye Başkanına ve bu konuda onu destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Bu tür güzel adımlarla umarım Türk-Macar dostluğu bir 700 yıl daha devam eder."

Tören sonrası Zigetvar Kalesi'ndeki Sultan Süleyman Camisi bahçesinde gül diken Prof. Dr. Ateş ve Dr. Vass, kentte bulunan Türk-Macar Dostluk Parkı'nı da ziyaret etti.

Ateş, ziyaretiyle ilgili AA'ya yaptığı açıklamada, Zigetvar'ın Türk tarihi açısından çok kıymetli olduğunu, Yunus Emre'nin isminin verildiği bir meydanın açılışına katılmanın ayrıca önemli olduğunu aktardı.

Ateş, "Yunus Emre'nin isminin Zigetvar'da enstitümüzün girişimiyle belediye tarafından bir meydana verilmesi bizim için çok kıymetli. Bu girişim bu yıl yurt dışında yaptığımız kalıcı en önemli değer, çünkü bundan sonra Yunus Emre'nin ismi, Türklerin barış, sevgi ve dostluk mesajları Avrupa'da yaşamaya devam edecek." dedi.

Türkçe ve Macarca'nın aynı dil ailesine mensup olduğunu, bugün bile Türkçe'de kullanılan yüzlerce kelimenin Macarca'da da kullanılmasının kültürel ve dil olarak çok ciddi bir yakınlığın göstergesi olduğunu vurgulayan Ateş, "Tarihte de Türkler ve Macarlar bu ilişkiyi sürdürmüşlerdir. Bugün de ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkiler en üst düzeyde temsil edilmekte. Buralarda olmak bizim için çok kıymetli. Özellikle de belediyenin bu girişimi, Yunus Emre'yi ve felsefesini hatırlama açısından da Avrupa'ya açılacak bir kapı olarak görüyorum." ifadelerini kullandı.

Yunus Emre'nin ismi Macaristan'da bir meydana verildi
Yunus Emre'nin ismi Macaristan'da bir meydana verildi
Yunus Emre'nin ismi Macaristan'da bir meydana verildi
Yunus Emre'nin ismi Macaristan'da bir meydana verildi

Macaristan, Yunus Emre, Zigetvar, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yunus Emre'nin ismi Macaristan'da bir meydana verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yunus Emre'nin ismi Macaristan'da bir meydana verildi - Son Dakika
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