Yunus Emre'nin İzinde fotoğraf yarışması düzenlenecek - Son Dakika
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Yunus Emre'nin İzinde fotoğraf yarışması düzenlenecek

25.03.2022 14:20
Yunus Emre'nin İzinde fotoğraf yarışması düzenlenecek

Yunus Emre'nin izinde "Sarıçiçek" öykü yarışması ve "Yunusça Bakma" temalı fotoğraf yarışmasının protokolleri Vali Mehmet Alpaslan Işık'ın da katıldığı törenle imzalandı.

Yunus Emre'nin izinde "Sarıçiçek" öykü yarışması ve "Yunusça Bakma" temalı fotoğraf yarışmasının protokolleri Vali Mehmet Alpaslan Işık'ın da katıldığı törenle imzalandı.

Piri Reis Kültür Merkezi'nde düzenlenen protokol imza töreni öncesinde İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Yemiş, 2021 yılının Türkçe ve Yunus Emre Yılı İlan Edilmesi dolaysıyla düzenlenen "Sarıçiçek" öykü yarışması ve "Yunusça Bakmak" konulu yarışmalar hakkında basın mensuplarına bilgilendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin ve dünyanın ortak değeri olan Yunus Emre'nin kutlu mirasını devam ettirerek aziz hatırasını yaşatabilmek, Karaman'da ve ülkede yeni Yunus Emreler yetişmesine öncülük etmesi amacıyla gerçekleştirilecek olan ve her yaş grubundan vatandaşların katılabileceği "Sarıçiçek" öykü yarışmasına başvurular www.yunusemreninizinde.com üzerinden yapılacak.

Görsel iletişimin yoğun yaşandığı bu zaman diliminde hayatın güzelliklerini ve Yunus Emre'nin kutlu mirasını görsel anlamda desteklemek amacıyla düzenlenen "Yunusça Bakmak" konulu fotoğraf yarışmasına katılmak isteyenler ise fotoğraflarını http://www.tfsonayliyarismalar.org internet sitesi aracılığıyla gönderebilecek.

Etkinlikler Karaman Valiliğinin himayesinde Saray Holding SE-K-A-SAR Vakfının destekleriyle Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Larende Fotoğraf Derneğinin iş birliğinde gerçekleştirilecek.

Protokol imza törenine Vali Mehmet Alpaslan Işık, İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Yemiş, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, Saray Bisküvi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ertabak, SE-K-A-SAR Vakfı Başkanı Musa Kazım Topçu, Larende Fotoğraf Derneği Başkanı Mustafa Doğan, Karaman Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Önder Demirkollu katıldı.

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Mehmet Alpaslan Işık, Yunus Emre, Karaman, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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