Yunus Emre'nin mezarının Mengen'de olduğu iddiasıyla inceleme yapıldı - Son Dakika

Bolu'nun Mengen ilçesine bağlı Hayranlar köyü Yunuslar Mahallesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Yunus Emre'nin hocalarından Yunusiye'ye ait olduğu tescillenen mezarın yanındaki kabrin de Yunus Emre'ye ait olduğu iddia edildi.

Bolu İl Genel Meclisinin kasım ayında düzenlediği toplantıda CHP'li Meclis Üyesi Eyüp Beşli, Hayranlar köyü Yunuslar Mahallesi'nde Yunus Emre'nin mezarının olduğu yönünde bulgulara ulaşıldığını gündeme getirerek bu konunun araştırılmasını istedi.

Daha önce Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "Yunus Emre'nin hocalarından olduğu söylenen Yunusiye'ye ait olduğu" tescillenen mezarın yanında olan kabrin, kime ait olduğunun belirlenmesi için yapılan oylama, oy birliğiyle kabul edilerek Eğitim ve Kültür Komisyonuna sevk edildi.

Komisyon üyeleri de bunun üzerine Hayranlar köyünün Yunuslar Mahallesi'ne giderek inceleme yaptı.

İncelemenin sonucunda hazırlanacak raporun, ocak ayı İl Genel Meclisi Toplantısında görüşülerek gereğinin yapılması için Kültür ve Turizm Bakanlığına gönderileceği öğrenildi.

Bolu İl Genel Meclisi Üyesi Eyüp Beşli, konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hayranlar köyü Yunuslar Mahallesi'nde Yunus Emre'nin mezarının olduğuna dair ciddi bulgulara rastladıklarına dikkati çekti.

Önergeyi Meclise vermeden önce ciddi çalışmalar ve incelemeler yaptığını ifade eden Beşli, "Elde ettiğimiz bilgilere göre bu önergeyi verdik. Önergemiz de üyelerimizin tamamıyla Eğitim ve Kültür Komisyonuna havale edildi. Bu komisyon yapması gereken incelemeyi dün köye giderek yaptı. O mezar 1992 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığının yaptığı inceleme neticesinde Yunus Emre'nin hocası Yunusiye'ye ait olduğu şeklinde Bakanlığın envanterine girmiş. Yalnız orada yaşayan yaşlılarımız ve vatandaşlarımızın iddiası olan, 'O mezar, Yunus Emre'nin hocasına değil Yunus Emre'ye ait.' sözünden yola çıktık." dedi.

Beşli, Türkiye'de çok farklı yerlerde bulunan mezarların Yunus Emre'ye ait olduğu yönünde iddialar bulunduğunu da anımsatarak, şunları söyledi:

"Türkiye'de 4-5 yerde Yunus Emre mezarı olduğu iddia ediliyor ancak yapılan çalışmalarda buraların Yunus Emre'nin mezarı olmadığı yönünde rapor hazırlanmış. En son Mengen'de Hayranlar köyü Yunuslar Mahallesi'ndeki mezarın açılıp burada bir kemik karbon testi yapılmasını bekliyoruz. Bu çalışma neticesinde Yunus Emre'nin mezarının burada olduğunun tescillenmesini bekliyoruz."

Köy sakinlerinden Fatma Türdü de yıllardır büyükleri tarafından bu mezarın Yunus Emre'ye ait olduğunun dillendirildiğini belirtti.

Cevahir Çetin ise yaklaşık 4-5 nesildir bu iddianın köyde konuşulduğuna vurgu yaparak, "Bizim dedelerimizin dedeleri Yunus Emre'nin mezarının burada olduğunu anlatırmış. Biz bunu duyardık. Bu devamlı söylenirdi ama gerçeğini bilmiyoruz. Bizim duyuşumuz böyle. Ben 50 senedir buradayım ama ondan önce de söylenirmiş." şeklinde konuştu.