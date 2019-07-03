Son Dakika Haberleri: Yunus Emre'nin tedavisi Van'da devam edecek
Son Dakika Güncel Haber

Yunus Emre'nin tedavisi Van'da devam edecek

1 saat önce

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde geçen yıl dünyaya gelen ensefalosel hastası Yunus Emre Batır, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi edilecek.

Yunus Emre'nin tedavisi Van'da devam edecek, System.String[]
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde geçen yıl dünyaya gelen ensefalosel hastası Yunus Emre Batır, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi edilecek.
Bebeğin babası İkram Batır, yaptığı açıklamada, Bitlis Valisi Oktay Çağatay'ın, beyin dokusu kafatasındaki açıklıktan dışarı çıkan oğlunun tedavisinin yapılması için gerekli talimatları verdiğini söyledi.
Türkiye'nin bir çok yerinden hayırseverin kendisine ulaştığını aktaran Batır, "Adilcevaz Onkoloji Hastanesi Müdürü Hayati Nacar beni arayarak Yunus Emre'nin tedavisi için gereken desteği vereceklerini söyledi. Allah devletimize zeval vermesin. Oğlumun hastalığını duyarak bana ulaşan tüm hayırseverlere teşekkür ederim." dedi.
Tedavinin Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılacağını bildiren Batır, oğlunun sağlığına kavuşmasını sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 04:44 Kaynak: AA
Adilcevaz, Bitlis, Van, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mersin'de, metil alkolden zehirlenme şüphesiyle 5 kişi daha hastaneye başvurdu Beyninin bir kısmı dışarıda olan bebeğe devlet sahip çıktı Facebook, Instagram ve WhatsApp'a erişim sağlanamıyor Interpol'ün aradığı DEAŞ'lı Rus uyruklu kadınlar, 9 çocukla sınırda yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 17:59:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yunus Emre'nin tedavisi Van'da devam edecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]