Yunus Emre'nin vefatının 700. yılı anısına Kırşehir'de alıç fidanı dikildi - Son Dakika

Yunus Emre'nin vefatının 700'üncü yılı anısına Kırşehir Müzesi etrafına alıç fidanı dikildi.

Kırşehir Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kırşehir ve Aksaray sınırındaki Ulupınar köyünde türbesi bulunan Yunus Emre'nin 700'üncü vefat yılı nedeniyle Kırşehir Müzesi'nde fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Kurum personelinin katıldığı etkinlikte, müzenin etrafına çoğunluğunu Yunus Emre ile özdeşleşmiş alıç başta olmak üzere 300 sedir, ardıç ve iğneli çam fidan dikildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Halil Çalışır, Yunus Emre ile özdeşleşen alıç fidanı da diktiklerini belirterek, "Vatandaşlarımız, dikilen bu fidanların toprağa, hayata, havaya verdiği oksijenden istifade edecek. İnşallah ağaçlandırmamız müze etrafında artarak devam edecek. Bu bölge ileri ki yıllarda şehrimizin nefes alacağı yerlerden olacak. Bu vesile ile fidanların toprakla buluşmasında emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.