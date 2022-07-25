Yunus Emre Öğretmen, okulda öğrencileriyle yetiştirdiği sebzelerini sütle besliyor - Son Dakika
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Yunus Emre Öğretmen, okulda öğrencileriyle yetiştirdiği sebzelerini sütle besliyor

25.07.2022 09:23
Yunus Emre Öğretmen, okulda öğrencileriyle yetiştirdiği sebzelerini sütle besliyor

Yunus Emre Öğretmen, okulda öğrencileriyle yetiştirdiği sebzelerini sütle besliyor Amasya'da bir köy okulunda öğretmenlik yapan Yunus Emre Ceylan yaz tatilinde öğrencileriyle okul bahçesinde atıl haldeki 500 metrekarelik bölümde sebze yetiştirmeye başladı.

Yunus Emre Öğretmen, okulda öğrencileriyle yetiştirdiği sebzelerini sütle besliyor

AMASYA - Amasya'da bir köy okulunda öğretmenlik yapan Yunus Emre Ceylan yaz tatilinde öğrencileriyle okul bahçesinde atıl haldeki 500 metrekarelik bölümde sebze yetiştirmeye başladı. Araştırmalar yapan genç öğretmen, sebzelerine deneysel olarak kalsiyum desteği için süt ve toz maya verilmesiyle ürün verimliliğini artırmayı hedefliyor.

Ezinepazar Atatürk Ortaokulu'nda müdür yardımcılığı yapan Beden Eğitimi Öğretmeni Yunus Emre Ceylan, geniş bir alana sahip bahçede atıl haldeki 500 metrekarelik kısımda yaz döneminde sebze üretip öğrencilerini bu alanda da gelişmelerini amaçladı. Durumu paylaştığı okul müdürü ve öğrencileriyle kolları sıvadı. Çapalanıp işlenmeye hazır hale getirilen alana domates, biber, patlıcan ve fasulye gibi çeşitli sebze fidelerinden dikildi. Sebzelerin gelişiminde de sıra dışı şekilde süt kullanıldı. Damla sulama yapılırken depodaki suya süt ve toz maya da ekleniyor.

Her gün hevesle bahçenin yolunu tuttuklarını belirten Ceylan, "Çocuklarımızla beraber hem modern tarım hem de geleneksel tarımı birleştiriyoruz. Kimyasal madde kullanmamayı amaçladık. Aklımıza gelen her şeyi deneysel olarak kullanmaya çalışıyoruz. Süt, toz maya ve kömür artığı kullanarak sebzelerin verimli gelişimini gördük" dedi.

Öğrencileri Hilal Nur Gök ile Mehmet Emin Elmacı da öğretmenleri ve arkadaşlarıyla birlikte yaz tatilinde bahçede çalışarak sebzelerin üretimini öğretmekten mutluluk duyduklarını söylediler.

İhtiyaç sahibi ailelere ulaştırılması planlanan ürünlerin ilk hasadına İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen de katıldı. Okul bahçesindeki atıl bölümü tarımsal eğitim alanına dönüştüren öğretmeni tebrik eden Türkmen, "Eğitim - öğretim sürecini dersliğinde dışına taşımışlar. Burada bizim için asıl olan ürünün çeşitliliği ve farklı yöntemler kullanarak tarımda verimliliğin artırılabileceğine yönelik bir öğrenme ortamının olması" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Yunus Emre, Amasya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunus Emre Öğretmen, okulda öğrencileriyle yetiştirdiği sebzelerini sütle besliyor - Son Dakika

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