Yunus Emre: "Önümüzdeki Seçimlere Çok Daha Kendine Güvenen ve Güçlü Bir Şekilde Gittiğimizi Gözlemliyoruz" - Son Dakika
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Yunus Emre: "Önümüzdeki Seçimlere Çok Daha Kendine Güvenen ve Güçlü Bir Şekilde Gittiğimizi Gözlemliyoruz"

26.05.2022 13:35

CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, Sosyal Demokrasi Derneği’nin düzenlediği Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Çalıştayı’nda “Çok daha kendine güvenen bir şekilde, çok daha güçlü bir şekilde seçimlere gittiğimizi gözlemliyoruz. Bunun da en önemli sebebi demokrasi fikri etrafında çok geniş bir siyasal birlikteliğin, farklı kökenlerden, anlayışlardan, dünya görüşlerinden kesimlerin bir araya gelmesi ve bu bir araya geliş de belli ilkeler temelinde oluyor” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, Sosyal Demokrasi Derneği'nin Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Çalıştayı'nda "Çok daha kendine güvenen bir şekilde, çok daha güçlü bir şekilde seçimlere gittiğimizi gözlemliyoruz. Bunun da en önemli sebebi demokrasi fikri etrafında çok geniş bir siyasal birlikteliğin, farklı kökenlerden, anlayışlardan, dünya görüşlerinden kesimlerin bir araya gelmesi ve bu bir araya geliş de belli ilkeler temelinde oluyor" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Yunus Emre, Sosyal Demokrasi Derneği'nin düzenlediği Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Çalıştayı'nda konuştu. Emre, şunları söyledi:

"SİYASAL HAYATIMIZDA ÇOK KAPSAMLI BİR DEĞİŞİM MEYDANA GELDİ"

" Türkiye'de siyasal hayatımızda çok kapsamlı bir değişim özellikle son 5-6 yılda meydana geldi. Genel Başkanımız da bunu birçok defa hatırlatmıştı; siyasette temel ayrım noktası demokrasiyi savunan toplumsal siyasal güçlerle, Türkiye'yi demokrasiden uzaklaştıran tek adam yönetimi çerçevesinde Türkiye'yi evrensel değerden kopartan bir siyasi örgütlenme arasında, Türkiye temel siyasi ayrım bu noktada bulunuyor. 2017 referandumu, 2018 seçimleri, 2019 yerel seçimleri de aslında bu ayrım hattı üzerinde gerçekleşti.

"ÇOK DAHA GÜÇLÜ ŞEKİLDE SEÇİMLERE GİTTİĞİMİZİ GÖZLEMLİYORUZ"

Önümüzdeki seçimlerde çok daha kendine güvenen bir şekilde, çok daha güçlü bir şekilde seçimlere gittiğimizi gözlemliyoruz. Bunun da en önemli sebebi demokrasi fikri etrafında çok geniş bir siyasal birlikteliğin, farklı kökenlerden, anlayışlardan, dünya görüşlerinden kesimlerin bir araya gelmesi ve bu bir araya geliş de belli ilkeler temelinde oluyor."

Yunus Emre: Önümüzdeki Seçimlere Çok Daha Kendine Güvenen ve Güçlü Bir Şekilde Gittiğimizi Gözlemliyoruz
Yunus Emre: Önümüzdeki Seçimlere Çok Daha Kendine Güvenen ve Güçlü Bir Şekilde Gittiğimizi Gözlemliyoruz
Yunus Emre: Önümüzdeki Seçimlere Çok Daha Kendine Güvenen ve Güçlü Bir Şekilde Gittiğimizi Gözlemliyoruz
Yunus Emre: Önümüzdeki Seçimlere Çok Daha Kendine Güvenen ve Güçlü Bir Şekilde Gittiğimizi Gözlemliyoruz

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Sosyal Demokrasi, Milletvekili, İstanbul, Güncel, Son Dakika

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