Yunus Emre Spor Tesisleri'nde yeni dönem için kayıtlar başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yunus Emre Spor Tesisleri'nde yeni dönem için kayıtlar başladı - Son Dakika

Yunus Emre Spor Tesisleri'nde yeni dönem için kayıtlar başladı

6 saat önce

Tepebaşı Belediyesi Şirintepe Yunus Emre Spor Tesisleri'nde düzenlenecek yeni dönem kursları için kayıtlar başladı.

Yunus Emre Spor Tesisleri'nde yeni dönem için kayıtlar başladı, System.String[]

Tepebaşı Belediyesi Şirintepe Yunus Emre Spor Tesisleri'nde düzenlenecek yeni dönem kursları için kayıtlar başladı. Çocuklar ve gençler için ücretsiz olarak açılacak 13 branştaki eğitimler, 3 Şubat'ta başlayacak.


Tepebaşı Belediyesi'nin Şirintepe Mahallesi'nde hizmete sunduğu Yunus Emre Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilecek yeni dönem kursları için kayıt işlemleri başladı.


Hizmete girdiği günden bu yana Eskişehirlilerin ilgi odağı haline gelen Yunus Emre Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilecek kurslar kapsamında; 4-10 yaş arası çocuklar için jimnastik ve bale, 7-16 yaş arası çocuklar için basketbol, voleybol, tekvando, futbol, masa tenisi ve satranç, 6-15 yaş arası çocuklar için halk dansları eğitimleri düzenlenecek. Yine uzman eğitmenler tarafından çocukların yanı sıra yetişkinlere yönelik de aerobik, zumba, pilates ve fitness - cardio eğitimlerinin verileceği kurslar 3 Şubat tarihinde başlayacak.


Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, kurslara katılmak isteyenlerin 1 adet kimlik fotokopisi ve 1 adet fotoğraf ile 31 Ocak tarihine kadar kayıt başvurusu yapabileceklerini belirtti. - ESKİŞEHİR

Şirintepe, Tepebaşı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:18 Kaynak: İHA
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