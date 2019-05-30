Son Dakika Haberleri: Yunus Emre Termik Santrali satışa çıkarılıyor
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Yunus Emre Termik Santrali satışa çıkarılıyor

23 dakika önce

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, Eskişehir'deki Yunus Emre Termik Santrali'nin 1.1 milyar lira muhammen bedelle ihaleye çıkarılacağını açıkladı.

Yunus Emre Termik Santrali satışa çıkarılıyor, System.String[]
TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, Eskişehir'deki Yunus Emre Termik Santrali'nin 1.1 milyar lira muhammen bedelle ihaleye çıkarılacağını açıkladı.

2016 yılı Eylül ayında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen Eskişehir'de Adularya Enerji Elektrik Üretimi ve Madencilik A.Ş.ye ait Yunus Emre Termik Santrali satılıyor. TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, yazılı açıklama ile 2 yıldır TMSF kayyumunda yönetilen Yunus Emre Termik Santrali'nin 1.1 milyar lira muhammen bedelle ihaleye çıkarılacağını duyurdu.

Santralde 792 personelin görev yaptığını ifade eden Gülal, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Biz burayı milli ekonomiye kazandırmak adına satışını planlıyoruz. 1.1 milyar lira muhammen bedelle ihaleye çıkacağız. Bu süreçte tüm yatırımcıları bu ihaleye davet ediyoruz. Adularya Yunus Emre Termik Santrali sadece Eskişehir özelinde değil, ülkemiz için önemli bir tesis dolayısıyla bunu devraldığımız günden itibaren milli ekonomiye kazandırma hesapları içindeydik. İnşallah iyi bir netice ve satış rakamıyla bunu milli ekonomiye kazandırmak istiyoruz."

"Burası bize emanet, çalışanın ve devletin haklarını gözeterek çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diyen Gülal, "Burada istihdamı korumak adına 2 yıldır inanılmaz bir mücadele veriyoruz. Buraya daha aktif halde, daha çalışır halde görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesindeki santralin yılda 2.2 milyon ton kömür işleme, 2.4 milyar KW/Saat elektrik üretme kapasitesi bulunuyor. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 10:40 Kaynak: İHA
Eylül, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Eskişehir, Ekonomi
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