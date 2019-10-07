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Yunus Emre Türbesine çevre ve meydan düzenlemesi

1 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Kula'da yürütülen Yunus Emre ve Tabduk Emre Türbesi Çevre ve Meydan Düzenleme projesinde inşaat çalışmaları tamamlanmak üzere.

Yunus Emre Türbesine çevre ve meydan düzenlemesi, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Kula'da yürütülen Yunus Emre ve Tabduk Emre Türbesi Çevre ve Meydan Düzenleme projesinde inşaat çalışmaları tamamlanmak üzere.


Kula'nın turizm potansiyelini ön plana çıkarmak amacıyla ciddi ve kararlı adımlar atan Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin, Yunus Emre ve Tabduk Emre Türbesi'nde başlattığı çevre ve meydan düzenlemesi çalışmalarında sona gelindi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da, Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay ile birlikte yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, "Mevcut projede inşaat çalışmalarının yüzde 90'ı tamamlandı. Aydınlatma direklerinin montajı yapıldı. Enerji iletimi yapılacak. Kısa süre içerisinde tamamlanacak olan inşaat çalışmalarının ardından peyzaj uygulaması yapılacak" dedi.


Projenin detayları hakkında da bilgi veren Öztozlu, "Yunus Emre ve Tabduk Emre Türbesi'nde 37 bin 500 metrekare alan üzerinde modern bir proje hayata geçiriyoruz. Tabduk Emre ve Yunus Emre türbesini ziyarete gelenlerin kullanabileceği, Emre Köyü'nde yaşayan halkın ürünlerini sergileyebileceği ve Kadir Gecesi'nde ziyaretçilerin abdest alma mekanları, kurban kesim yerleri, kafe ve yemek pişirme alanları ile çeşitli etkinliklerin yapılabileceği bir düzenleme oluyor" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kula, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 12:24 Kaynak: İHA
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