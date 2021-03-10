Yunus Emre ve Tapduk Emre türbelerinde çevre düzenlemesi tamamlandı - Son Dakika

Manisa'nın Kula ilçesinde halk ozanı Yunus Emre ve hocası Tapduk Emre'nin türbelerinin yer aldığı bölge, çevre düzenlemesinin ardından Miraç Kandili'nde ziyarete açıldı.

Batı Anadolu'da kurulan ilk Türk köylerinden biri olan, Kula'ya 25 kilometre uzakta bulunan ve adını halk ozanından alan Emre Mahallesi'nde Yunus Emre ve hocası Tapduk Emre türbelerine ziyaretçi ilgisi günden güne artıyor.

Son yıllarda önemli kültür merkezlerinden biri haline dönüşen 7 asırlık mahalleye gelenler, tarihi yerleri gezdikten sonra Yunus Emre ve Tapduk Emre'nin türbelerinde dua ediyor.

Ziyaretçilerin ihtiyaçlarının karşılanması ve bölgenin bir kültür alanına dönüştürülmesi için Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından 24 bin metrekare alanda yürütülen çevre düzenlemesi, sosyal alan ve aydınlatma çalışması tamamlandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, AA muhabirine, 2021'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" ilan edildiğini hatırlatarak, Türk dilini tüm sadeliği ve güzelliğiyle ortaya koyan, sevgiyi felsefe haline getiren Yunus Emre ile hocası Tapduk Emre'nin türbelerini hak ettikleri güzelliğe kavuşturduklarını söyledi.

Bölgenin önemli bir inanç turizmi merkezi haline geldiğine dikkati çeken Topkaya, "Türbe ve çevresine alt ve üst yapı çalışmalarıyla yepyeni bir görünüm kazandırdık. Yunus Emre ve Türkçe Yılı'nda böyle güzel bir alanı inanç turizmine kazandırmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." dedi.

Türbeyi ilk kez ziyaret ettiklerini belirten Ramazan ve Muzaffer Şen çifti, geldiklerinde karşılaştıkları çevreyi çok beğendiğini anlatarak, emeği geçenlere teşekkür etti.

Ali İhsan Develi de temiz, düzenli, ferah bir ortamla karşılaştığını dile getirerek, huzur içinde ziyaretini yapıp, duasını ettiğini söyledi.