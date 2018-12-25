Yunus Emre ve Tasavvuf" Yarışması Açıldı

Karaman Belediyesi
ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesince (KMÜ), Yunus Emre ve Tasavvuf konulu hikaye yarışması düzenlenecek.
Karaman Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Türk dilini korumak, doğru kullanmak, gelecek nesillere güçlü bir şekilde aktarmak ve Yunus Emre'nin barış, sevgi, hoşgörü, kardeşlik söylemini yeniden hakim kılmak amacıyla Karaman Belediyesi ile KMÜ tarafından hikaye yarışması tertip edildiği belirtildi.
Yarışmaya Türkiye
'nin her yerinden üniversite öğrencilerinin katılabileceği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Müracaatlar, 11-29 Mart tarihleri arasında iki aşamalı başvuru şeklinde yapılabilecek. İlk başvuru, bilgisayar ortamında yazılan metin bizimyunusmu.edu.tr adresine bir rumuz ismi ile gönderilecek. İkinci aşamada ise metnin çıktısı bir dosya içerisinde Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla iletilecek. 30 Nisan 2019 tarihinde açıklanacak sonuçlarla birlikte birinciye, 7 bin lira para ödülü ile armağan çantası, ikinciye, 5 bin lira para ödülü ile armağan çantası ve üçüncüye 3 bin lira para ödülü ile armağan çantası hediye edilecek. Ayrıca beş kişiye de bin liralık teşvik ödülü verilecek. Yarışmayla ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek isteyen öğrenciler, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığından bilgi alabilecekler."