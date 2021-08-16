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Yunus Emre, vefatının 700. yıl dönümüne Mardin'de anıldı - Son Dakika

Yunus Emre, vefatının 700. yıl dönümüne Mardin'de anıldı

16.08.2021 23:08
Yunus Emre, vefatının 700. yıl dönümüne Mardin'de anıldı, System.String[]

Mardin'de, Yunus Emre'nin vefatının 700. yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında Türk Tarih Kurumu (TTK) tarafından "Yunus Emre'den İlahiler: Mehmet Kemiksiz Konseri" düzenlendi.

Mardin'de, Yunus Emre'nin vefatının 700. yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında Türk Tarih Kurumu (TTK) tarafından "Yunus Emre'den İlahiler: Mehmet Kemiksiz Konseri" düzenlendi.

Mardin Artuklu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, 2021'in Yunus Emre'nin vefatının 700. yılı olması dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" ilan edildiğini hatırlattı.

Yunus Emre'nin 13. yüzyılın ortası ile 14. yüzyılın ilk çeyreğinde yaşayan Anadolu bilgelerinden biri olduğuna dikkati çeken Demirtaş, yaşadığı dönemde sevgi, kardeşlik ve hoşgörü anlayışının yayılmasına katkı sağladığını vurguladı.

Yunus Emre'nin eserlerinde benlik davasından sıyrılmayı, muhabbete yakın olmayı, yürekleri sevgi ile doldurmayı ve hoşgörülü olmayı öğütlediğinin altını çizen Demirtaş, şunları söyledi:

"Hiç kuşkusuz Yunus Emre'yi 13. yüzyıldan bugüne taşıyan şiirlerinde işlediği sevgi ve hümanizmle birlikte eserlerinde kullandığı dildir. Onun dili, 13. Yüzyıl Anadolu'sunun saf, berrak, duru Türkçesidir. Onu her eğitim ve kültür seviyesinden insanla buluşturan yegane sebep de şiirlerinde kullandığı bu dildir. Adriyatik'ten Çin Seddi'ne geniş bir coğrafyada milyonlarca kişinin konuştuğu ve yazdığı Türkçemiz, bilinçli ve doğru kullanılarak dünya dili olması noktasında gereken hassasiyet gösterilmelidir. "Dünya Dili Türkçe"yi yurt içinde ve dışında her platformda en üst seviyeye taşıyacak çalışmalar, tüm kurumlarımızın işbirliğinde hayata geçirilmelidir. Bu noktada Türk Tarih Kurumu'muzun düzenlediği bu anlamlı etkinliğin hem dilimize hem de Yunus Emre'nin bilinirliğine katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum."

"Bugün ihtiyacımız olan şey kardeşlik, sevgi, barış"

TTK Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin ise 90 yıldır milli bilinci artırma, değerleri yeni nesillere aktarmak için görev yaptıklarını söyledi.

Yunus Emre'nin çok büyük bir değer olduğunu, 20 il ve ilçede buna benzer programlar yapmak istediklerini kaydeden Çetin, şöyle konuştu:

"Düşünün 700 sene geçmiş biz hala Yunus Emre'yi konuşuyoruz. Gerçekten onun söylemi, onun felsefesi, şu anda dünyanın ihtiyacı olan bir şey, sadece bize değil dünyaya lazım. Düşünün yaşadığı dönemde büyük bir karışıklık var o ortamda bile barışı, kardeşliği temsil etmiştir. Çokta gezmiş, her tarafta milyonlarca insanın gönlünü kazanmış. Bütün dergahlar, bütün sufiler ittifakla onu sever. Hiç kimse ayırmaz, herkes sahip çıkar. Demek ki herkesin gönlünü kazanmış. Bugün ihtiyacımız olan şey, kardeşlik, sevgi barış."

Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haşim Şahin de Yunus Emre'nin tarihi kişiliği ve tasavvuf felsefesini anlattı.

Konuşmaların ardından Türk tasavvuf musikisi sanatçısı Mehmet Kemiksiz Yunus Emre'nin şiirlerini seslendirdi.

Türk Tarih Kurumu, Yunus Emre, Mardin, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yunus Emre, vefatının 700. yıl dönümüne Mardin'de anıldı - Son Dakika


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