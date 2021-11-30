Yunus Emre vefatının 700. yılında Almanya'da anıldı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlik, Yunus Emre'nin hayatı ve eserlerinin tanıtıldığı sinevizyon gösterimiyle sona erdi.

Günay, "Gönül insanı, tasavvuf şairi Yunus Emre, hoşgörüsü, sevgi, saygı gibi değerleriyle, duru Türkçesiyle yüzyıllarca insanlığa yol gösterici olmuş, sevilen bir halk adamı kimliğini kazanmıştır." dedi.

Münih Başkonsolosu Mehmet Günay, burada yaptığı konuşmada, Yunus Emre'nin şiirlerindeki birlik olma duygusuna dikkati çekti.

Etkinlikte, Yunus Emre şiirleri okundu, tiyatro gösterisi sunuldu, ney ve ud eşliğinde ilahi ve kasideler seslendirildi.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Landshut Yunus Emre Camisi'ndeki etkinlikte, Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Organizasyonunca (UNESCO) 2021 yılının "Yunus Emre Yılı" olarak kabul edildiği vurgulandı.

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