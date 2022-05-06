Yunus Emre vefatının 701'inci yılında Eskişehir'deki türbesinde anıldı - Son Dakika

Büyük Türk düşünürü, mutasavvıf ve halk şairi Yunus Emre, vefatının 701'inci yılında Eskişehir'in Mihalıççık ilçesindeki kabri başında anıldı.

Eskişehir Valiliğince organize edilen Yunus Emre Anma Haftası'nın başlaması dolayısıyla Yunus Emre Külliyesi ve Türbesi'nde gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, programda yaptığı konuşmada, Yunus Emre'nin bugün, bir mutasavvıf ve ozan olmasının çok ötesinde, insanlığın yönelmesi gereken istikamete nasıl yürünmesi gerektiğini göstermesi itibarıyla insanlık için farklı, önemli ve özel bir yerde durduğunu vurguladı.

Yunus Emre'nin anlattıklarının, söylediği gün gibi ışıldamaya ve belki o günlerle kıyaslanamayacak nispette, daha fazla insanlığı aydınlatmayı sürdürdüğünü dile getiren Destici, insanlığın onun her dem tavsiye ettiği sevgiye ihtiyacının olduğunu kaydetti.

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal da Yunus Emre'nin sevgiyi her türlü değer yargısının temeline koyan büyük Türk mutasavvıfı, Hak aşığı ve Türk dilinin usta yorumcusu olduğunu anlattı.

Yunus Emre'nin, Allah sevgisini, din ve güzel ahlakla ilgili düşüncelerini yaymaya çalışarak Türk İslam birliğinin kurulmasında büyük bir rol üstlendiğine dikkati çeken Aksakal, "Yunus Emre insanları zengin-fakir, Hristiyan-Müslüman ayrımı yapmaksızın derin bir duyguyla sevdi. Esasen olması gereken de budur." dedi.

"Kardeşliğin vicdan sesidir"

Vali Erol Ayyıldız ise vefatının üzerinden 7 asır geçmesine rağmen Yunus Emre'nin bıraktığı hoş sedanın 7 iklim, 7 coğrafyada yankılanmaya ve gönülleri birleştirmeye devam ettiğini söyledi.

Yunus Emre'nin, Anadolu'da en çok makamı bulunan kişi olduğunu belirten Ayyıldız, şu ifadeleri kullandı:

"Anadolu ve dünya onu o kadar sevmiştir ki hem gönüllerinde hem de topraklarında ona makamlar vermiştir. Hıfzedilen şiirleri, ilahileri yüzlerce yıl mevlitlerde, cuma gecelerinde, ramazanlarda, teravihlerde, doğumlarda, kulaklarımıza ve gönüllerimize işlemiş, tabiri caizse aşık, derviş, 'Bizim Yunus', Anadolu insanının bütün hislerine tercüman olmuştur. Yunus Emre, Anadolu irfanının eksilmeyen şiir dili, kardeşliğin vicdan sesidir. Onun 7 asır önceden gelen sesinin, savaşların bütün hızıyla devam ettiği bugünün dünyasında ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlıyoruz."

AK Parti Eskişehir milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şennur Azade de katılımcılara hitap etti.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İbrahim Arslan, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan ile diğer ilgililer ve vatandaşların katıldığı tören, Kur'an-ı Kerim tilaveti, şiirler ve ilahilerin seslendirilmesiyle sona erdi.

Çeşitli etkinliklerle devam edecek Yunus Emre Anma Haftası, 10 Mayıs'ta sona erecek.