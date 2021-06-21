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Yunus Emre Yazarlık Kampı Sona Erdi - Son Dakika

Yunus Emre Yazarlık Kampı Sona Erdi

21.06.2021 16:05
Yunus Emre Yazarlık Kampı Sona Erdi, System.String[]

Aksaray Valiliği ve Kop İdaresi işbirliğinde düzenlenen Aksaray Yunus Emre Yazarlık Kampı sona erdi.

Aksaray Valiliği ve Kop İdaresi işbirliğinde düzenlenen Aksaray Yunus Emre Yazarlık Kampı sona erdi. Prof. Dr. İlber Ortaylı, şair ve yazarlar, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tarım Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu'nun ziyaret ve katılımları ile gençlerle yazarlık üzerine söyleyişiler gerçekleştirildi

Kampın ilk gününden son gününe gençleri yalnız bırakmayan Vali Hamza Aydoğdu kampa katılan gençlerle kapanış gününde bir araya geldi. Kampın kapanış ateşini gençlerle yakan Vali Aydoğdu son gün etkinliğinde gençlerin sorularını cevaplandırdı.

5 bin başvuru içerisinden 120 kişinin Aksaray Yazarlık Kampına katıldığını, gençleri Aksaray'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Vali Hamza Aydoğdu; gençlerle hayata ve geleceğe dair söyleyişi gerçekleştirdi. Vali Aydoğdu; gençlerin gelişen ve değişen dünya da söz sahibi olmak istediğini belirterek gençlere çok güvendiğini vurguladı.

Gençlere kendilerini ifade etme ortamının sağlanmasının önemini kaydeden Vali Aydoğdu; geleceğin gençlerle daha iyi olacağını bunun hem Türkiye hem Aksaray açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Kampa katılan tüm katılımcı gençlere başarılar dileyen Vali Aydoğdu; kampın başarılı şekilde geçmesi, herhangi bir aksaklığa meydan vermeden emeğini esirgemeyen bütün kurum ve kuruluş temsilcileri ile sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti.

Kampa katılan gençler son gün etkinliğinin tamamlanmasının ardından Vali Hamza Aydoğdu'ya teşekkür ederek Aksaray'a hayran kaldıklarını, düzenlenecek farklı etkinliklerde Aksaray'da olmak istediklerini söylediler.

Aksaray Valiliği, Hamza Aydoğdu, Yunus Emre, Aksaray, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Yunus Emre Yazarlık Kampı Sona Erdi - Son Dakika


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