Son Dakika Haberleri: Yunus Emre'ye 3 bin ton sıcak asfalt
Son Dakika Güncel Yunus Emre'ye 3 bin ton sıcak asfalt - Son Dakika

Yunus Emre'ye 3 bin ton sıcak asfalt

6 saat önce

KOCAELİ (İHA) – Körfez'de altyapı çalışmalarının tamamlandığı Çamlıtepe Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde 3 bin ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi.

Yunus Emre'ye 3 bin ton sıcak asfalt, System.String[]

KOCAELİ (İHA) – Körfez'de altyapı çalışmalarının tamamlandığı Çamlıtepe Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde 3 bin ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi.


Çamlıtepe Mahallesinde hayata geçirilen projelerin ardından İSU tarafından başlatılan altyapı çalışmaları tamamlanmış, üst yapı çalışmalar başlatıldı. Ara sokaklarda devam eden asfaltlama çalışması sonrasında da kaldırımların yenilendiği mahallede ana cadde konumunda olan Yunus Emre Caddesi'nde ikinci tur asfalt serimi gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından toplamda 3 bin ton asfaltın serim işlemi hafta başında başladı ve yüzde 95 oranında tamamlandı.


Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'te Çamlıtepe Mahalle Muhtarı Mehmet Işık ile birlikte asfalt seriminin gerçekleştirildiği caddede incelemelerde bulundu. Başkan Şener Söğüt, çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağını belirterek, "Altyapısı eksik olan mahallerimizde İSU ve Büyükşehir Belediyemiz ile kısa sürede büyük yatırımlara imza atarak problemlerini gidermeyi hedefliyoruz. Çamlıtepe Mahallemizde bu süreci tamamladık. Şimdi diğer mahallelerimizde bu çalışmayı gerçekleştireceğiz" dedi. - KOCAELİ

Şener Söğüt, Körfez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 04:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeni vergi düzenlemelerini içeren kanun teklifi Meclis'te kabul edildi
Ermeni tasarısı Cumhuriyetçi senatör tarafından ikinci kez engellendi ABD: Türkiye S-400'lerden kurtulmalı, yaptırımlar hala masada NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye'nin önemini anlamak için haritaya bakmak yeterli

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 23:34:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yunus Emre'ye 3 bin ton sıcak asfalt
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]