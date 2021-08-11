Yunus Emre'ye yağmur suyu hattı - Son Dakika

Kütahya Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, şehrin farklı noktalarında yetersiz kalan ya da hiç yapılmayan bölgelere yağmur suyu hattı döşeme çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak Yunus Emre Mahallesi Nene Hatun Caddesi'nde yağmur suyu hattı döşeme çalışmaları devam ediyor.

Daha sağlıklı bir alt yapı için çalışmalarını aralıksız sürdüren Kütahya Belediyesi ekipleri, özellikle yağmur suyu hattı çalışmalarına ağırlık verdi. Bazı mahallelerde yetersiz olan yağmur suyu hatları yenilenirken, yağmur suyu hattının hiç döşenmediği mahalle ve bölgelerde de çalışmalar devam ediyor.

Son olarak Yunus Emre Mahallesi Nene Hatun Caddesinde 200 metrelik yağmur suyu döşeme çalışması tamamlanma aşamasına geldi. 300'lük körüge borularla döşenen yağmur suyu hattının tamamlanmasıyla birlikte hem Yunus Emre Mahallesinin hem de Kütahya'nın önemli bir sorunu çözüme kavuşturulacak. - KÜTAHYA