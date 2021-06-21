Üye Girişi
'Yunus Emre'yi Bilir Misin?' sergisinde 'hat' rüzgarı - Son Dakika

'Yunus Emre'yi Bilir Misin?' sergisinde 'hat' rüzgarı

21.06.2021 11:49

'Yunus Emre'yi Bilir Misin?

'Yunus Emre'yi Bilir Misin?' sergisinde 'hat' rüzgarı

Yunus'un hat sanatıyla yazılan sözleri göz doldurdu

Hattat Serap Tepedelen:

"Divani, kufi ve talik yazı çeşitleri ile Yunus'un sözlerini yazdık"

ESKİŞEHİR - Hat sanatçısı Serap Tepedelen, Yunus Emre ve Türkçe Yılı temasıyla hazırlanan 'Yunus'u Bilir Misin?' isimli sergide, birbirinden özel hat eserleriyle sergiye farklı bir boyut getirdi.

Geçtiğimiz günlerde açılışı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımı ile gerçekleşen ve Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan 'Yunus'u Bilir Misin' sergisi, tamamı elde hazırlanmış eserlerle göz dolduruyor. Ziyaretçilerin ilgisini çeken sergide Eskişehir'in tek kadın hattatı Serap Tepedelen'in elinden Yunus Emre'nin sözlerinin de dahil olduğu tasavvufi birçok hat eseri sergileniyor. Bakan Selçuk'un da dikkatini çeken eserlerin arasında naht ve hat sanatının bir araya geldiği çok özel bir eser de bulunuyor.

"Hat sanatında eğitim hiçbir zaman bitmiyor"

Türkiye'de kadın hattat sayısının çok az olduğunu, ancak şimdilerde hat sanatına ilginin artmasından dolayı yeni sanatçılar yetiştiğini aktaran Eskişehir'in tek kadın hat sanatı ustası Serap Tepedelen, "Yaklaşık 10 yıldır hat sanatıyla uğraşıyorum. Kadın hattatlar çok az sayıda. Türkiye için de Eskişehir için de böyle. Yetişen hattatlarımız var, sayılarını çoğaltmaya gayret ediyoruz. Gençlerimizden hat sanatına çok fazla ilgi var. Yetiştirdiğim talebeler arasında genç kadın arkadaşlarımız çok fazla. İnşallah bunun böyle devam etmesini temenni ediyorum. Hat sanatında eğitim hiçbir zaman bitmiyor çünkü çok farklı yazı çeşitleri var" ifadelerini kullandı.

"Kimi eserlerimizi tamamlamak iki ayımızı aldı"

Yunus Emre'yi konu alan sergide sergilenen hat eserlerinden bahseden Tepedelen, kimi eserlerin hazırlanmasının iki ayı bulabildiğini söyledi. Yunus Emre'yi en iyi şekilde yansıtabilmek adına çok çalıştıklarını dile getiren Serap Tepedelen, sözlerine şöyle devam etti:

"Yunus bizim tarihimizin, kültürümüzün en önemli değerlerinden biri. Yunus Emre'yi anlatmaya çalıştık. Eserlerimde Yunus'un bazı sözlerini ele aldım. 'Bana seni gerek, seni' en önemli söylediklerinden. Divani, kufi ve talik yazı çeşitlerini kullandık. Tek bir parça olarak değil farklı şekillerde Yunus'u dile getirmeye, yansıtmaya, göstermeye çalıştık. Bir yıldır bu proje üzerinde çalışıyoruz. Bir eserin üzerinde çalışmamız yazının fazlalığına göre değişiyor. Kimi eserimiz iki hafta, kimi eserimiz iki ay sürdü. "

"Bakan Selçuk'un ilgisini çeken eserler kendisine hediye edildi"

Serginin açılış kurdelesini kesen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un hat eserlerine gösterdiği ilgi hakkında konuşan hat sanatçısı Serap Tepedelen, "Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk da sergimizi ziyaret etti. Eserlerde ne yazdığıyla alakalı sorular sordu, birkaç tanesinde farklı tarz kullanıldığı için 'bu şekilde bir eser görmemiştim' diyerek takdirlerini belirtti. O eser şu an burada değil, kendisine hediye edildi" diye aktardı.

"Naht sanatı ile hazırlanan eserde büyük emek var"

Eserler arasında 'naht' sanatını hat sanatı ile birleştiren bir çalışma da olduğunu belirten Tepedelen, bu eserin ortaya konmasında Naht ustası İbrahim Ethem Karaca ile ortak çalıştıklarını söyledi. Eserdeki her harfin büyük emekle ince ince hazırlandığını vurgulayan hat sanatçısı, "Bu çalışmamızda naht sanatı var, kufi yazı çeşidimizle istifimizi hazırladık. 'Her neye bakarsan kendi yüzündür, kimde ne görürsen kendi özündür' yazıyor. Naht ustamız İbrahim Ethem Karaca, kıl testereyle ince ince keserek hazırladı. Zımparalama aşaması var, incelikleri var. Hata götürmeyen bir sanat" dedi.

'Yunus Emre'yi Bilir Misin?' sergisinde 'hat' rüzgarı
'Yunus Emre'yi Bilir Misin?' sergisinde 'hat' rüzgarı
'Yunus Emre'yi Bilir Misin?' sergisinde 'hat' rüzgarı
'Yunus Emre'yi Bilir Misin?' sergisinde 'hat' rüzgarı

Ziya Selçuk, Yunus Emre, Eskişehir, Türkiye, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat 'Yunus Emre'yi Bilir Misin?' sergisinde 'hat' rüzgarı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Annesini ziyarete giden Bade İşçil, gördüğü çöp manzarası sonrası İmamoğlu'na sitem etti 12:29 Annesini ziyarete giden Bade İşçil, gördüğü çöp manzarası sonrası İmamoğlu'na sitem etti Yeni Başkan Burak Elmas'tan Ali Koç'a ilk taş: G.Saray hakkında yanlış konuşuyor 12:12 Yeni Başkan Burak Elmas'tan Ali Koç'a ilk taş: G.Saray hakkında yanlış konuşuyor Erdoğan için bestelenen 12:11 Erdoğan için bestelenen "Koca Yürekli Adam" şarkısı 2023 seçimlerinde kullanılabilir
Aşk cinayeti kurbanı, kaza yaptığı için öldü sanılmıştı aslında vurulduğu ortaya çıktı 11:39 Aşk cinayeti kurbanı, kaza yaptığı için öldü sanılmıştı aslında vurulduğu ortaya çıktı ABD Donanması, savaş gemisi patlayıcı tatbikatı yaparken 3.9 büyüklüğünde deprem yarattı 11:22 ABD Donanması, savaş gemisi patlayıcı tatbikatı yaparken 3.9 büyüklüğünde deprem yarattı A Milli Takım otobüsünde cama 'Fenerbahçe düşmanı Şenol Güneş' kağıdı yapıştırıldı 11:12 A Milli Takım otobüsünde cama 'Fenerbahçe düşmanı Şenol Güneş' kağıdı yapıştırıldı
Son Dakika: Ataşehir'de Sibel Koçan'ın öldürüldüğü 3.3 milyon TL'lik gaspla ilgili 13 kişi gözaltına alındı 11:05 Son Dakika: Ataşehir'de Sibel Koçan'ın öldürüldüğü 3.3 milyon TL'lik gaspla ilgili 13 kişi gözaltına alındı Şanlıurfa'da acı içinde havlayan köpeği 7'nci kattan aşağı attılar 10:40 Şanlıurfa'da acı içinde havlayan köpeği 7'nci kattan aşağı attılar

Son Dakika Haberleri
12:12 Altın haftaya yükselişle başladı! Gram fiyatı 503 liradan işlem görüyor
12:11 Yeni Başkan Burak Elmas'tan Ali Koç'a ilk taş: G.Saray hakkında yanlış konuşuyor
12:11 Erdoğan için bestelenen "Koca Yürekli Adam" şarkısı 2023 seçimlerinde kullanılabilir
12:10 Otomobil fiyatına satılan tonluk kurbanlıklar görücüye çıktı! 6 kişi ahırdan çıkaramadı
12:08 Uçuruma yuvarlanan aracında 16 saat boyunca kurtarılmayı bekledi
12:07 Meteoroloji'den İstanbul uyarısı! Kuvvetli yağış cuma gününe kadar devam edecek
12:07 Görüntüleri Prof. Dr. Mustafa Sarı yayınladı: Marmara'yı kaplayan müsilaj Ege'ye doğru ilerliyor
12:06 Aziz Yıldırım perşembe günü Çırağan Sarayı'nda basın toplantısı yapacak
11:29 Galatasaray'da 5'inci Fatih Terim dönemi! Florya'ya ayak basan tecrübeli teknik adam alkışlarla karşılandı
11:20 Ankaway ile yüzlerce kişiyi dolandırdılar! Enişte-kayınço vurgunu
Eski günlere bir adım daha! Kabine toplanıyor, masada herkesi ilgilendiren 6 madde var Eski günlere bir adım daha! Kabine toplanıyor, masada herkesi ilgilendiren 6 madde var         
12:34
"Eşlerini aldattın mı?" sorusuna Erbil'den ilginç cevap: Yaptıysam prostat olayım         
12:13
Otomobil fiyatına satılan tonluk kurbanlıklar görücüye çıktı! 6 kişi ahırdan çıkaramadı Otomobil fiyatına satılan tonluk kurbanlıklar görücüye çıktı! 6 kişi ahırdan çıkaramadı         
12:11
Uçuruma yuvarlanan aracında 16 saat boyunca kurtarılmayı bekledi Uçuruma yuvarlanan aracında 16 saat boyunca kurtarılmayı bekledi         
12:08
Galatasaray'da 5'inci Fatih Terim dönemi! Florya'ya ayak basan tecrübeli teknik adam alkışlarla karşılandı Galatasaray'da 5'inci Fatih Terim dönemi! Florya'ya ayak basan tecrübeli teknik adam alkışlarla karşılandı         
11:30
Ankaway ile yüzlerce kişiyi dolandırdılar! Enişte-kayınço vurgunu Ankaway ile yüzlerce kişiyi dolandırdılar! Enişte-kayınço vurgunu         
11:21
Son Dakika! Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılmasına yönelik iddianameyi resmen kabul etti Son Dakika! Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılmasına yönelik iddianameyi resmen kabul etti         
11:10
Beşiktaş Yönetimi, Sergen Yalçın'a 35 milyon TL teklif etti Beşiktaş Yönetimi, Sergen Yalçın'a 35 milyon TL teklif etti         
10:44
CHP'li vekilden olay olan iddia: Tarım Kredi Genel Müdürü 11, yardımcısı 5 maaş alıyor CHP'li vekilden olay olan iddia: Tarım Kredi Genel Müdürü 11, yardımcısı 5 maaş alıyor         
10:33
İngiliz basını, Milli Takım'ın EURO 2020 performansını ti'ye aldı İngiliz basını, Milli Takım'ın EURO 2020 performansını ti'ye aldı         
10:22
Ortak oldular! Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ kendi şaraplarını üretecek Ortak oldular! Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ kendi şaraplarını üretecek         
09:56
İmamken görüp merak saldı! Boş dairede beslediği böceklerden aylık 7 bin TL gelir bekliyor İmamken görüp merak saldı! Boş dairede beslediği böceklerden aylık 7 bin TL gelir bekliyor         
09:53
Milli Takım'da iki futbolcu birbirine girdi Milli Takım'da iki futbolcu birbirine girdi         
09:50
Esenyurt Polis Merkezi'nde yaşanan şüpheli ölümde, güvenlik amiri Birol Yıldırım'ın son görüntüleri ortaya çıktı Esenyurt Polis Merkezi'nde yaşanan şüpheli ölümde, güvenlik amiri Birol Yıldırım'ın son görüntüleri ortaya çıktı         
09:48
Merih Demiral, TRT spikeri Ersin Düzen'e tepki gösterdi: Kötü günde de gelir konuşurum Merih Demiral, TRT spikeri Ersin Düzen'e tepki gösterdi: Kötü günde de gelir konuşurum         
08:08
Hande Ataizi, 21 yaş küçük sevgilisiyle havuzdaki eğlenceli anlarını paylaştı Hande Ataizi, 21 yaş küçük sevgilisiyle havuzdaki eğlenceli anlarını paylaştı         
07:53
Avrupa basını, iç çamaşırı giymeyen spor sunucusuna sansür uyguladı Avrupa basını, iç çamaşırı giymeyen spor sunucusuna sansür uyguladı         
17:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2021 12:58:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Yunus Emre'yi Bilir Misin?' sergisinde 'hat' rüzgarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement