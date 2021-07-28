"Yunus Emre Yılı" etkinlikleri dijital ortamda bir araya getirildi - Son Dakika

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Türk dili ve kültürünün en önemli şahsiyetlerinden Yunus Emre'nin vefatının 700. yıl dönümü münasebetiyle yurt içi ve yurt dışında düzenlediği etkinlikleri bir internet sitesinde bir araya getirdi.

YEE'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) ve Cumhurbaşkanlığı tarafından 2021'in "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" olarak ilan edilmesiyle Enstitü, yurt içi ve yurt dışında birçok faaliyete imza attı.

Temel amacı, Türkiye'yi, Türk dilini ve kültürünü tanıtırken dünya insanları ile bağ kurmak olan YEE, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen bu faaliyetlerin yanı sıra ülke genelinde kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere düzenlenen tüm etkinlikleri de "yunusemreyili.com" adresinde tek bir çatı altında buluşturdu.

Web sitesinde, Yunus Emre Yılı kapsamında yapılan faaliyetlerin yanı sıra yıl içinde yapılacak olan faaliyetlere de yer verilirken, yapılacak katalog çalışması ile uygulama kalıcı hale getirilecek.

Yunus Emre çizimleriyle renklendirilen sitede, Yunus Emre'nin konu edildiği çift dil seçenekli kısa filmlerden tiyatro ve edebiyata, Türk el sanatlarından müziğe, uzmanların Yunus Emre'yi anlattıkları videolara da yer veriliyor.