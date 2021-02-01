Yunus Kılıç: 'Erken Uyarı Sistemi', piyasaları kötü niyetle düzenleyenlere karşı uyaracak - Son Dakika

TBMM Tarım Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç, gıda fiyatlarındaki artışla mücadelede kurulacak 'Erken Uyarı Sistemi' ile piyasaları kötü niyetle düzenleyenlere karşı önceden önlem alınmış olunacağını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan başkanlığında toplanan Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi (Gıda Komitesi), gıda fiyatlarındaki artışla mücadele için Erken Uyarı Sistemi kurulması kararı aldı. 1 ay içinde kurulacak sistem, üretimden markete kadar bütün verileri anlık olarak takip edecek ve ilgili birimlere aktaracak. Sistem tarladaki ekimden başlayacak, mevsim, güneş ışığı, verimlilik bilgilerini takip edecek, piyasadaki fiyat değişmelerini izleyecek. Ürünle ilgili tespit edilecek her türlü veri, ilgili birimlere anlık aktarılacak.

'DEVLET DAHA GÜÇLÜ SAHADA OLMALI'TBMM Tarım Komisyonu Başkanı ve AK Parti Milletvekili Yunus Kılıç, 'Erken Uyarı Sistemi'nin nasıl çalışacağına ilişkin DHA 'ya açıklama yaptı. Kılıç, aslında sahanın sürekli izlendiğini belirterek, "Elbette devletin, ülkede yapılan her işle alakalı kurumları, organizasyonları vardır; bunlar aracılığı ile izler. Çünkü izlemeden öğrenemezsiniz, öğrenemeden yönetemezsiniz, bu yapılıyordu. Ama özellikle pandemi sürecinde saha bize şunu gösterdi; devlet takım gücü ve kuvveti ile birlikte daha fazla sahada olmalı, daha fazla interaktif pozisyon almalı, aksiyon almalı, ön açıcı, yol gösterici olmalı, denetleyici olmalı. Devletin en önemli görevi bu" dedi.ERKEN UYARI SİSTEMİ NASIL ÇALIŞACAK?Kılıç, 'Erken Uyarı Sistemi'nin kısa sürede kurumlar arasında işbirliği içinde kurulacağını kaydederek, "İşi bilen kişiler, tarımda özellikle 'ülkede ve dünyada üretim nasıl' diye bakacaklar. 'Doğal koşullara bağlı azalma, artış var mı, elimizdeki nedir, dünyadaki talep nedir' bunu görecekler. Aynı şekilde ülke içine de bakacaklar. Uyduları, teknolojiyi, kendi donanım ve birikimi ile tahminini kullanacak. ve diyecek ki; 'dünyada gıda fiyatları şuraya gidiyor, şu üründe kıtlık, şu üründe bolluk var.' Planlı üretimini de bize gösterecek. Dünyada özellikle son zamanlarda gördük; sektörü elinde tutan uluslararası büyük şirketler, monopoller bir takım aksiyonlar alacak, bunu hissedecek, erkenden hem ülkeyi hem insanı uyaracak. Bir nevi niyet okuyuculuğu yapacaklar. Bunların niyetini bize söyleyecek. Biz de ona göre tedbirlerimizi alacağız. Ne yapılması gerekiyorsa sahada onu yapacağız. Satacaklarımızı ona göre yapacağız. Vergileri indirmek, düşürmek gerekiyorsa onu yapacağız. İhracatta gerekenler yapılacak. Bu yapılacakları bize söyleyecek" diye konuştu.Kılıç, sistem sayesinde piyasaları kötü niyetle düzenleyenlere karşı önceden önlem alınmış olunacağını, tespitleri yapıp vatandaşa ve devletin kurumlarına tavsiyelerde bulunulacağını kaydetti.'DAHA ÖNCE İZLEME VARDI ŞİMDİ UYARI OLACAK'

Kılıç, bilirkişilerin verileri toplayıp sisteme gireceğini aktararak, "Tarım ve Orman Bakanlığı; uydulardan, hava şartlarına, iklimlere bakacak. Meteorolojik verileri kullanacak. Ne oranda nemli topraktan ne kadar üretim elde edilecek gibi böyle tahminleri önceden yapacak. Ticaret Bakanlığı; dünyadaki tarımsal verileri bu sisteme girecek. Eskiyle kıyaslayacak. Nasıl bir tablo ortaya çıkacağını görecek. Bunları en son ilim ve bilim insanları değerlendirecek. Bilen insan önemli burada. Daha önce izleme sistemi vardı, şimdi erken uyarı sistemi olacak" ifadesini kullandı.