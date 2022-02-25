"Yunus"ların şüphe üzerine durdurduğu otomobilde uyuşturucu ve silah ele geçirildi - Son Dakika
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"Yunus"ların şüphe üzerine durdurduğu otomobilde uyuşturucu ve silah ele geçirildi

25.02.2022 08:56
"Yunus"ların şüphe üzerine durdurduğu otomobilde uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Edirne'de, şüphe üzerine durdurulan otomobilde uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirildi.

Edirne'de, şüphe üzerine durdurulan otomobilde uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Motosikleti Polis Timleri (Yunus Timleri) Büro Amirliği ekipleri, Barutluk Mahallesi'nde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yolcu olarak bulunan C.M.B'nin üst aramasında satışa hazır halde 7 paket halinde 7,59 gram esrar, H.Ç'nin aramasında ise ruhsatsız tabanca ve şarjörde dolu halde 2 mermi ele geçirildi.

Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Ruhsatsız Silah, Uyuşturucu, Edirne, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Yunus'ların şüphe üzerine durdurduğu otomobilde uyuşturucu ve silah ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Yunus"ların şüphe üzerine durdurduğu otomobilde uyuşturucu ve silah ele geçirildi - Son Dakika
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