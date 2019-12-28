Yunus Mallı'nın amcasından Beşiktaş'a yeşil ışık! - Son Dakika
Son Dakika Spor Yunus Mallı'nın amcasından Beşiktaş'a yeşil ışık! - Son Dakika Spor

Yunus Mallı'nın amcasından Beşiktaş'a yeşil ışık!

7 saat önce

Spor Arena Dış Haberler | Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın gündeminde olduğu konuşulan Yunus Mallı'nın aynı zamanda menajerliğini de yapan amcası İlhan Mallı, önemli açıklamalarda bulundu.

Yunus Mallı'nın amcasından Beşiktaş'a yeşil ışık!, System.String[]

Spor Arena Dış Haberler | Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın gündeminde olduğu konuşulan Yunus Mallı'nın aynı zamanda menajerliğini de yapan amcası İlhan Mallı, önemli açıklamalarda bulundu.


Yeğeninin bu sezon hiç a şansı bulamadığının altını çizen İlhan Mallı, siyah beyazlı ekiple henüz resmi bir görüşme gerçekleştirmediklerini ancak birkaç gün içerisinde durumun netlik kazacağını söyledi.


İlhan Mallı'nın açıklamaları şu şekilde:


"Yunus'un yeniden oynamasını istiyoruz. Bu sezon maalesef böyle olmadı. Beşiktaş ile şimdiye kadar görüşmemiz olmadı. Fakat önümüzdeki günlerde resmi temaslar olabilir."


Wolfsburg ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Yunus Mallı, bu sezon Avrupa Ligi'nde 2 maçta forma giydi. 27 yaşındaki futbolcu bu sezon Bundesliga'da ise hiç forma şansı bulamadı.


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İlhan Mallı, Yunus Mallı, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 04:06 
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