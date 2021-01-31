Yunus Mallı'nın maliyeti belli oldu - Son Dakika

Yunus Mallı'nın maliyeti belli oldu

31.01.2021 23:27
Yunus Mallı'nın maliyeti belli oldu, System.String[]

Trabzonspor, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Yunus Mallı'yı resmen kadrosuna kattı.

Trabzonspor, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Yunus Mallı'yı resmen kadrosuna kattı. Bordo-mavili kulübün milli oyuncuya ödeyeceği ücret de belli oldu.

Karadeniz ekibinin transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklama şöyle:

"Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Yunus Mallı ile opsiyon hakkı kulübümüze ait olmak üzere 2,5+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;

2020/21 futbol sezonu için 4.465.000 TL garanti ücret,

2021/22 futbol sezonu için 8.930.000 TL garanti ücret,

2022/23 futbol sezonu için 8.930.000 TL garanti ücret,

Opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması halinde;

2023/24 futbol sezonu için 13.395.000 TL garanti ücrete (TÜFE+ÜFE)/2 oranı uygulanarak ödeme yapılacaktır.

Ayrıca, futbolcuya, 3 (Üç) taksit halinde toplam 11.162.500.-TL imza ücreti ödenecektir.

Futbolcunun kulübümüzle olan sözleşmesi devam ederken bir başka kulübe transfer olması halinde transfer gelirinin %20'si, futbolcuya ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %5'i ödenecektir."

-İHA-

Trabzonspor, Yunus Mallı, Türk Lirası, Futbol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yunus Mallı'nın maliyeti belli oldu - Son Dakika


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