Yunus Mallı: Trabzonspor'a transferim kesinleşti diyebiliriz - Son Dakika

Yunus Mallı: Trabzonspor'a transferim kesinleşti diyebiliriz

30.01.2021 17:02
Yunus Mallı: Trabzonspor'a transferim kesinleşti diyebiliriz, System.String[]

Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı Yunus Mallı, "Türkiye'ye gelmenin mutluluğunu yaşıyorum.

Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı Yunus Mallı, " Türkiye'ye gelmenin mutluluğunu yaşıyorum. İnşallah güzel bir süreç olur. Transferim kesinleşti diyebiliriz" dedi.

Almanya'nın Hannover kentinden İstanbul Havalimanı'na gelen Yunus Mallı, burada DHA mikrofonlarına konuştu. Saat 18.35'te Trabzon uçağına binecek olan futbolcu yaptığı açıklamada, şunları söyledi;"Yolculuk iyi geçti ama daha yolun sonuna gelmedik. Şu an, Türkiye'ye gelmenin mutluluğunu yaşıyorum. Heyecanlıyım da. İnşallah güzel bir süreç olur. Transferim kesinleşti diyebiliriz. Trabzon'da yapmamız gereken bir kaç şey kaldı. Onları da hallettikten sonra zaten kulüp gerekli açıklamayı yapacaktır. Mutlu ve heyecanlıyım.

Yunus Mallı: Trabzonspor'a transferim kesinleşti diyebiliriz

Yunus Mallı, Trabzonspor, Almanya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Yunus Mallı: Trabzonspor'a transferim kesinleşti diyebiliriz - Son Dakika Spor


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